Stiri pe aceeasi tema

- Pe 20 martie a fost Ziua Internaționala a Fericirii, prilej cu care preșcolarii și parinții copiilor de la grupele Jopajtasok, Torpek și Albinuțelor de la Gradinița Casuța Fermecata au desfașurat activitatea ,,Voinici și fericiți”, care face parte din proiectul național Kalokagathia. Șirul surprizelor,…

- Dupa ce Google si Facebook au luat initiativa, acum este si randul Twitter sa anunte ca va interzice promovarea prin reclame a cripto-monedelor si ICO-uri (initial coin offerings). Mai mult decat atat, embargoul ce va intra in efect peste doua saptamani ar putea viza si exchange-urile de monede virtuale,…

- Parlamentul Romaniei a primit un premiu special pentru elaborarea si adoptarea Legii RCA, de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in cadrul Galei EduFIN, reiese dintr-un comunicat de presa remis, joi, AGERPRES. In cadrul evenimentului, Bancii Transilvania i-a fost decernat…

- In atenția tuturor senatorilor și deputaților in Parlamentul Romaniei, reprezentanți al tuturor formațiunilor politice parlamentare din Circumscripția electorala nr.2 – Arad Stimați domni deputați și...

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, a participat, alaturi de presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, si de parlamentarii liberali din Comisia pentru Buget, Finante din Camera Deputatilor, la o dezbatere cu reprezentanti ai mai multor organizatii neguvernamentale reprezentative…

- Președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțuca, a participat marți, 13 martie, alaturi de președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, și de parlamentarii liberali din Comisia pentru Buget, finanțe din Camera Deputaților, la o dezbatere cu reprezentanți ai mai multor organizații non-guvernamentale…

- Despre muzica si istoria tiparului vor invata, impreuna, copiii și parinții, care se vor inscrie la cursul de educatie muzeala de la Muzeul Casa Muresenilor, de sambata, 17 martie. Programul incepe de la ora 12. Una dintre activitatile propuse este „Mis for Music”, un curs interactiv muzical…

- Copiii din cadrul Centrului „Aripi de Lumina” al Arhiepiscopiei Craiovei au participat in ultimele zile la o serie de activitați recreativ – educaționale și activitați care au marcat Ziua Internaționala a Femeii. Programul de activitați a debutat saptamana aceasta cu ...

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii,…

- Va prezentam textul integral al cererii: "SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Președintelui Romaniei, in vederea…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii. Potrivit unui comunicat al USR, transmis AGERPRES, proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor…

- USR: Proiect de lege care blocheaza cresterea indemnizatiilor parlamentarilor USR a depus un proiect de lege care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii, astfel incat orice majorare a indemnizatiilor sa se aplice odata cu un nou mandat al celor doua Camere ale Parlamentului. „Proiectul…

- "Proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor prevede, in esenta, ca modificarile facute coeficientilor de stabilire a indemnizatiilor lunare se vor aplica doar odata cu inceputul unui nou mandat al celor doua camere…

- – Asociația „MO-VET” vrea sa inființeze in Bacau un Centru de Terapie Asistata pentru copiii cu dizabilitați, in care sunt folosiți cainii comunitari, special selectați, antrenați și dresați pentru aceste activitați Beneficiarii direcți ai acestui serviciu de terapie asistata de caini sunt 50-100 de…

- Mierea de albine va fi acordata ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din invațamantul primar de stat, privat și confesional. Potrivit proiectului de lege, copiii din invațamantul primar si gradinite vor primi lunar un borcan de miere poliflora romaneasca, de 350 de grame, incepand cu 1…

- Gabriela Firea a declarat, marti, ca parintii care nu gasesc solutii pe perioada in care scolile sunt inchise vor primi sprijin de la Primaria Capitalei. Potrivit edilului, se vor organiza grupuri de copii la nivelul scarilor de blocuri, supravegheate de asistenti sociali. Ceea ce nu a transmis primarul…

- Crește de la o ora la alta numarul județelor unde se inchid școlile din cauza viscolului. In județul Giurgiu, unde nu s-a invațat luni și marți, copiii raman acasa și miercuri. In Argeș, cursurile au fost suspendate miercuri, iar abia vineri copiii vor reveni la școala. Factorii de decizie din județul…

- Activitatea din unitatile de invatamant din judetul Ialomita se va desfasura marti dupa programul normal, a decis luni dupa-amiaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Ialomita.

- Copiii din satul Balta Rosie, județul Botoșani, nu au fost ajunge la scoala din cauza drumului blocat de zapada. Cei 14 elevi urmau sa ajunga la Scoala Prisacani- Flamanzi, dar zapada a facut ca...

- Peste 300 de elevi din localitatea Apostolache au participat la editia cu numarul 45 a Campaniei de "Preventie si Educatie pentru Sanatate", derulata de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului. Un medic stomatolog si un psiholog le-au prezentat copiilor notiuni despre cum sa-si ingrijeasca…

- Senat: Posturile din Educatie, deblocate Senatul a adoptat, miercuri, OUG 90/2017 privind unele masuri pentru limitarea cheltuielilor publice in vederea respectarii tintei de deficit de sub 3% din PIB, admitand un amendament potrivit caruia posturile din Educatie sunt exceptate de la prevederile impuse…

- Fostul consilier parlamentar al deputatului PMP de Constanta Robert Turcescu, Alexandra Silistra, da in judecata Parlamentul Romaniei, Camera Deputatilor cabinetul secretarului general, dupa ce si a incheiat activitatea la cabinetul lui Turcescu. Aceasta a inregistrat pe 16 februarie, pe rolul Tribunalului…

- Acesta i-a trimis o scrisoare deschisa sefului Camerei Deputatilor. 'Ne adresam pe aceasta cale dumneavoastra pentru a va solicita urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor a unui proiect de lege initiat de Partidul Miscarea Populara, extrem de important…

- Bucuresti, 13 februarie 2018 – Always lanseaza Campania “Profesorii Increderii”, in parteneriat cu Teach for Romania. Prin aceasta campanie, Always doneaza catre organizația Teach for Romania 1,5% din valoarea produselor Always Duo vandute in perioada 1 februarie – 31 martie, pentru ca 3 profesori sa…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, vine astazi la interviurile Libertatea Live, de la ora 11.00. Temele de discuție vor merge de la președinția Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua in prima jumatate a anului 2019, pana la aderarea țarii noastre la spațiul…

- Permisul de conducere se obtine tot mai greu. De exemplu, la Constanta, 65 de candidati dau zilnic proba practica, insa foarte putini reusesc sa treaca. Scolile de sofei propun ca proba practica a examenului pentru obtinerea permisului sa se desfasoare in prezenta unor ingineri acreditati, fara ca politistii…

- Un proiect educațional menit sa vina in sprijinul elevilor, in special al celor care traiesc și invața in mediul rural, a fost lansat joi, 1 februarie, la Școala Gimnaziala nr.1 Mirșid și Școala Gimnaziala “Marcus Aurelius” din Creaca. In prezența a peste 250 de elevi, a unui numar insemnat de cadre…

- Propunerea legislativa ca ziua de 10 mai sa devina Ziua Independentei Nationale a Romaniei a fost adoptata tacit luni de Senat. Aceasta propunere a avut ca termen pentru dezbatere si vot final in Senat data de 20 decembrie. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare declararea zilei de 10…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Președintele Klaus Iohannis a avut o intervenție publica, prin care a contestat vehement existența statului paralel. Ceea ce este insa absolut straniu este ca el insuși, și asta inca de la inceputul mandatului, a pus umarul la edificarea unui stat paralel. Și a facut-o nu…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a organizat astazi, 1.02.2018, conferinta de presa cu tema: Nemultumiri majore in Educatie: reduceri de posturi si salarii de mizerie. Angajatii din invatamant se pregatesc de proteste! Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a dat Guvernului un ultimatum…

- Grupurile parlamentare ale UDMR au decis, marti, sa continue protocolul de colaborare parlamentara cu alianta PSD-ALDE. Anuntul a fost facut de presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, care a explicat ca o izolare a Uniunii, in 2018, ar fi extrem de nefavorabila pentru toata lumea. Prin susținerea pe care…

- O femeie din Australia a fost arestata și inculpata pentru moartea copiilor sai, in varsta de 18 și 26 de ani. In plus, femeia din statul Queensland și-a maltratat fiica de 25 de ani de mai multe ori, in „ultimii cațiva ani”. Copiii femeii sufereau de dizabilitați grave pentru care primeau ajutoare…

- Deputatul PSD de Neamț Ioan Munteanu, care deține și funcția de lider al grupului social-democrat din Camera Deputaților, a anunțat ca nddemisioneaza din Parlament. El a facut public și motivul renunțarii la mandatul de parlamentar, și anume „probleme de sanatate”. „Astazi, 23 ianuarie 2018, mi-am depus…

- Ministrul Liviu Pop a spus ca orele pierdute vor fi recuperate: "Se vor recupera cursurile in toate aceste unitati scolare. (...) Totul este sub control. Colegii sunt conectati la ce se intampla acolo", a declarat ministrul Educatiei. Potrivit acestuia, sunt inchise unitati scolare din Galati, Arges,…

- Cursurile in scolile si gradinitele din Sinaia sunt suspendate, joi, pentru ca elevii nu pot ajunge din cauza zapezii si a viscolului. Potrivit primarului din Sinaia,Vlad Oprea, autoritatile au decis sa suspende, joi, cursurile la toate scolile si gradinitele din Sinaia. ”Cursurile…

- Programul educațional Ajungem MARI a dat startul înscrierilor pentru modulul de primavara de voluntariat în centre de plasament. Astfel, 2.000 de copii și tineri instituționalizați așteapta 1.000 de noi prieteni voluntari care sa dedice 3 ore pe saptamâna și sa le ofere cunoștințe…

- Pana pe 21 ianuarie organizatia „Ajungem MARI“ cauta voluntari seriosi si implicați, de la 16 ani in sus, care sa mearga saptamanal, timp de sase luni, in centrele de plasament pentru a sustine sedinte interactive de pregatire scolara sau ateliere de cultura generala, educatie pentru sanatate, educație…

- In spatiul public au aparut zilele acestea informatii ca scolile au fost instiintate ca profesorii isi vor primi salariile cu intarziere luna aceasta. Inclusiv prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a atras atentia asupra acestui lucru si a cerut Ministerului Educatiei sa rezolve urgent problema.…

- Partidul National Liberal a inaintat marti o scrisoare adresata presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, semnata de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat, in care solicita CCR sesizarea Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta asupra sesisarilor…

- Anuntul a fost facut de un oficial al departamentului Educatie. „Predarea limbii engleze in scolile guvernamentale si non-guvernamentale primare ca parte a programei oficiale este impotriva legii si reglementarilor", a spus Mehdi Navid-Adham, seful Consiliului de Invatamant Superior, citat de Reuters.…

- Timișul are exact 14 reprezentanți in Parlamentul Romaniei, fara cei de la minoritați. Tu știi exact ce au facut, intr-un an de cand și-au preluat mandatele, cei pe care i-ai trimis sa-ți faca viața mai buna? deBanat.ro iți prezinta, pe rand, activitatea aleșilor tai. Alfred Simonis (PSD) este inca…

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…

- Pe cat de frustranta este aceasta problema, parintii trebuie sa fie constienti ca este nevoie sa se ocupe de ea cat de curand posibil. Pentru ca este crucial ca un copil de scoala sa doarma suficient si sa fie bine odihnit. Toti copiii, indiferent de varsta, au nevoie de somn si de odihna,…

- Incepand cu 2 ianuarie pana pe 5 ianuarie este perioada umblatului cu crucea. Parintele, insoțit de cantorul care poarta o galetușa cu apa sfințita și busuioc, umbla pe la locuințe cu Iordanul. O superstiție veche spune ca dupa ce pleaca preotul, copiii vor inconjura gospodaria cu o lumanare aprinsa…

- In ajunul Sarbatorii Craciunului, Sindicatul “Megas”, din cadrul Penitenciarului Vaslui, a fost alaturi de cei 15 copii gazduiți la Centrul de Recuperare și Reabilitare Falciu, donandu-le articole vestimentare, o mașina de spalat, un televizor, un blender, un storcator de fructe și legume, o cada, cearșafuri…

- Dupa ce au primit cadou Legea privind inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mureș, unii lideri maghiar pluseaza – Legea pricind Autonomia Ținutului Secuiesc. Ei susțin ca e timpul unei autonomii ca in Catalonia și au depus in acest sens și un proiect de lege in Parlamentul Romaniei.…

- Bucurie mare in randurile copiilor de la Centrul de Zi „Sf. Nicolae” din Timisoara. Jandarmii l-au ajutat pe batranelul cu barba alba si incarcat cu cadouri sa ajunga la copii. Reprezentanti ai asociatiei „Urmasii lui Glad”, ai carui membri sunt jandarmi din Gruparea Mobila Timisoara, alaturi de membri…

- Copiii institutionalizati din cadrul Centrului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Dizabilitati si de la Centrul Maternal si Centrului de Zi din Targu Jiu au primit joi, 21 decembrie, vizita politistilor locali din municipiu. Cei mici au p...

- Presedintele Filialei Constanta a Partidului National Liberal, deputatul Bogdan Hutuca, vicepresedinte al Comisiei pentru Buget Finante din Camera Deputatilor, anunta adoptarea primei initiative legislative a opozitiei de catre Parlamentul Romaniei. Este vorba despre proiectul initiat chiar de deputatul…

- Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu sunt topiți de dorul copiilor. Asia Express este o experienta unica pentru toate cele 14 vedete care au acceptat aceasta provocare. Aflati la mii de kilometri departare de casa, incercand sa se descurce cu doar un Euro pe zi, Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu incearca…