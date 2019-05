Stiri pe aceeasi tema

- Hope and Homes for Children si Rombat anunta parteneriatul strategic prin care compania sustine programul de inchidere a institutiilor de tip vechi (orfelinate) desfasurat de Fundatie in judetul Bistrita-Nasaud. Parteneriatul se va desfasura in perioada 2019-2020 si are o valoare de 50.000 euro, fonduri…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt a dat startul unei campanii ce are drept scop integrarea scolara a copiilor cu dizabilitati. In cadrul acestei campanii, specialistii DGASPC se deplaseaza in unitati de invatamint din judet pentru a explica atit copiilor, cit si cadrelor…

- Jolene, un labrador de trei ani și jumatate, este un adevarat sprijin pentru copiii cu dizabilitați din județul Gorj. A ajuns de aproape doi ani la Direcția Generala pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj, timp in care a și fost d...

- De astazi, 1 aprilie 2019, intra in vigoare majorarea alocațiilor pentru copii. Banii vor intra in conturi beneficiarilor abia de luna viitoare. Alocațiile vor fi de 300 de lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copiilor cu dizabilitați și 150 de lei pentru copiii cu…

- Consiliul Județean Buzau a semnat un nou contract de finanțare cu fonduri europene, care vor fi folosiți pentru construirea a doua case de tip duplex familial pentru 48 de copii cu probleme și un centru de zi pentru 90 de copii. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,…

- Proiectul va fi realizat de catre Compania Nationala de Investitii si va cuprinde reparatiile capitale, cladiri si reconfigurarea functiunilor, extindere si dotari cu echipamente a Sectiei.

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș și ADR Vest au semnat un contract de finanțare pentru construirea unor case familiale, locuințe protejate și centre de zi, pe raza județului! Beneficiari sunt copiii și persoanele cu dizabilitați din județul Timiș. Așdar, la Lugoj,…

- Vestitorul primaverii, marțișorul este considerat o podoaba aducatoare de noroc, iar legenda spune ca șnurul alb semnifica puritatea, iarna, in timp ce roșul simbolizeaza iubirea, primavara și viața. Beneficiarii Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru persoane…