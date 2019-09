Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul, derulat sub forma a patru module de formare a micutilor, se va derula la Universitatatea ”Dunarea de Jos” din Galati. Se pot inscrie copiii care au implinit varsta de 8 ani, ce isi pot dezvolta cunostintele in domeniul jocurilor pe calculator si al informaticii.

- Razboiul comercial SUA-China ajunge si la noi. Un grup elvetian cu 300 de angajati in Romania anunta ca va concedia circa 750 de persoane la nivel mondial, potrivit publicatiei Neue Zurcher Zeitung.

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca ocupa un onorant loc 7 la nivel mondial si prima pozitie la nivel national in domeniul de cercetare dedicat tehnologiilor Carbon Capture and Storage (CCS), arata o analiza realizata la nivel international si publicata recent in Science of the Total Environment.

- In intervalul ianuarie-iunie 2019, la nivelul județului Suceava s-au inregistrat 240 de cazuri de rujeola, iar in primele 3 saptamini ale acestei luni alte 61. Șefa Direcției de Sanatate Publica, medicul Liliana Gradinariu, a comunicat ca cele mai multe imbolnaviri au fost semnalate la Vicovu de Sus-58,…

- Copiii cu afecțiuni neurologice vor putea fi diagnosticați și monitorizați mai ușor la spitalul "Marie Curie" din Capitala. Secția de terapie intensiva a fost dotata cu un aparat encefalograf de ultima generație, donat de o asociație non-guvernamentala.

- Cercetarile au aratat ca mancarea pentru bebelusi contine un nivel prea ridicat de zahar. Organizatia Mondiala a Sanatatii intentioneaza formularea unei interdictii privind adaosul de zahar in mancarea copiilor sub 36 de luni.

- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO) a anuntat ca peste 821 de milioane de persoane au fost afectate de foamete, insecuritate alimentara si malnutritie in 2018, acesta fiind al treilea an consecutiv de crestere a riscului de foamete, potrivit France

- Rețelele de socializare Facebook și Instagram plus serviciul de mesagerie Whtasapp au probleme mari in acest moment. Potrivit primelor informații, utilizatorii din toata lumea se plang ca nu se pot bucura de servicii