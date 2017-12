Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Tion.ro, Administrația locala din Timișoara a introdus reguli noi pentru parinții și copiii care iși petrec timpul liber in spațiile de joaca din parcuri. Astfel, consilierii locali au decis in ultima ședința din acest an, copiii care au mai mult de 14 ani sau cei care au o greutate…

- Zilele trecute, masina primarului Nicolae Robu a fost surprinsa intrand pe liniile de tramvai, pentru a depasi o coloana de vehicule. Era, ce-i drept, o stire de presa, care insa a luat o amploare fantastica, de a-i fi crezut ca s-a anuntat ridicarea vizelor pentru SUA. Retelele de socializare au explodat,…

- Skateparkul din Parcul Central mai așteapta. Licitația pentru desemnarea unei firme constructoare a fost retrasa de pe SEAP, pentru ca proiectul este cu probleme. Reprezentanții primariei au vrut sa foloseasca același proiect care era cu probleme inca de la prima licitație. Au decis insa sa retraga…

- Fiecare loc de joaca din Timișoara are expus la intrare un set de reguli. Printr-o noua hotarare, aceste reguli vor include acum și interzicerea folosirii echipamentelor de joaca de catre copiii care au o greutate mai mare de 54 kg și celor care au peste 14 ani. Unii consilieri locali au intrebat…

- Cinci oameni au fost raniți in urma unui accident rutier in localitatea Cosevita. Unul dintre ei a fost incarcerat și a decedat, in ciuda eforturilor depuse de salvatori. ”Pentru descarcerarea, salvarea și stabilizarea raniților intervin echipaje reunite ale ISU Hunedoara și Timiș. In operațiuni…

- Ultima ședința (aproape sigur) din acest an a aleșilor locali timișoreni a fost una de tip maraton, intrucat pe ordinea de zi inițiala au figurat 68 de proiecte de hotarare, carora li s-au adaugat peste 25 aflate pe lista suplimentara. Chiar la inceputul ședinței, primarul Nicolae Robu a anunțat ca…

- Aproximativ 1.000 de persoane protesteaza, marti seara, fata de modificarile Codului Penal si Codului de Procedura Penala, in centrul Timisoarei. Intre cei nemultumiti este si un barbat care a venit imbracat in costum de Mos Craciun, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Soțul Sofiei Loredana este Adrian Pașcuța, consilier județean PNL in Timiș. Din comentariile la poza postata reiese ca soțul (Adrian Pașcuța) ar fi facut acest lucru, iar copiii au fost martori. Adrian Pașcuța spune ca este o inscenare. „Eu sincer aș prefera sa nu intru in foarte multe…

- A fost din nou acea zi a anului, in care lacrimile se aduna pe chipurile parinților care, in insangeratul decembrie al lui 1989, au ramas fara copii. E 17 decembrie, iar in Cimitirul Eroilor din Timișoara tacerea e așa de adanca, incat doare. E cu atat mai trist cu cat unii dintre parinții fara copii…

- Apropierea sarbatorilor a creat haos in traficul din Timișoara. Acesta devine cu adevarat infernal cand mai au loc și accidente. Este situația in care se afla acum circulația in zona centrala a Timișoarei. Un accident in lanț a avut loc in urma cu puțin timp pe strada Take Ionescu, la intersecția cu…

- Mulberry Development, dezvoltatorul proiectului imobiliar ISHO, a finalizat proiectarea pentru inelul II de circulatie al Timisoarei, de la trecerea de cale ferata situata la intersectia strazilor Demetriade si Baader pana pe malul sudic al raului Bega. Constructia proiectului va fi realizata in…

- Elevii din Timișoara s-au calificat din nou la finala unui concurs internațional care va avea loc in diferite locații din lume, competiția propriu-zisa avand loc pe Stația Spațiala Internaționala. Este vorba despre Zero Robotics, un concurs de programare, unde echipe formate din elevi se angreneaza…

- In ultima ședința de guvern, executivul a aprobat peste 120 de milioane de lei pentru companiile de termoficare cu probleme din țara, dar pe lista nu s-a aflat și Timișoara, deși Colterm se confrunta cu mari probleme financiare. Acest subiect a fost discutat de conducerea Consiliului Județean Timiș…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, și vicepremierul Marcel Ciolacu au avut, așa cum am anunțat, o intalnire cu președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, și prefectul județului, Eva Andreaș, inainte de plecarea la summit-ul balcanic de la Belgrad. Cei patru oficiali au discutat despre…

- Una dintre cele mai moderne gradinițe din județul Timiș va fi dotata cu echipamente de sport special destinate celor mai mici dintre timișeni. O sala a fost amenajata pentru exercițiile fizice pe care le vor face cei mici, in Parța punandu-se de ceva timp accent pe sanatate prin mișcare. ”Noi facem…

- Un filmulet care arata mizeria lasata in urma de vizitatorii primei zile a targului de Craciun de la Timisoara, care au participat si la un concert sustinut de Inna, a devenit viral pe internet. Imaginile arata o mizerie de nedescris, cu recipiente aruncate pe mese si pe jos.

- Este una dintre cele mai intinse comune periurbane ale Timisoarei, ocupand o suprafata de 7.000 de hectare. Anual, primaria din localitate elibereaza peste 450 de autorizatii de construire, zona fiind cautata mai ales de timisorenii care isi ridica imobile pe teritoriul localitatii. Comuna numara peste…

- Toate cele 47 de locuri de joaca pentru copii amenajate in Barlad intre anii 2006-2012 funcționeaza fara autorizație. Ilegalitatea a ieșit la iveala in urma unui control efectuat de comisarii de la Protecția Consumatorului. Deși au fost date in folosința inca din perioada 2006-2012, niciunul dintre…

- Directia Generala de Asistenta Sociala și Protectia Copilului (DGASPC) Timiș va organiza, in centrele aflate in structura sa, diverse manifestari dedicate beneficiarilor care sunt persoane cu dizabilitati. „Daca unele centre vor fi vizitate de grupuri de copii, care vor prezenta spectacole…

- Pana acum, serile de quiz au strans in total 3.450 lei in sprijinul centrelor de zi pentru copii de clasele I-VIII din familii defavorizate. Cei care doresc sa participe și sa fie generoși, sunt așteptați sa iși inscrie echipa online (intre 2-6 membri pe echipa), completand formularul.…

- Cel mai mare parc suspendat și cea mai inalta cladire din Romania: doar doua dintre componentele ansamblului de 220 de milioane de euro care va fi inaugurat la Timișoara. In ianuarie 2018, tot ca parte a Openville, va porni și construirea pasajului subteran din Piața Consiliul Europei.

- Sef al Catedrei de Sport din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Banatul "Regele Mihai I al Romaniei" Timisoara, monitor international de schi, antrenor de tenis si preparator fizic al lui Nini Dica, tanarul din Timisoara declarat jucatorul de tenis al anului in Europa, Petru…

- Mitropolitul Banatului, IPS Ioan, a implinit 66 de ani. In 28 decembrie 2014, IPS Ioan a fost intronizat ca Arhiepiscop al Timisoarei si Mitropolit al Banatului, in Catedrala Mitropolitana din Timisoara, de catre Preafericitul Parinte Patriarh Daniel.

- Trei hectare de zona verde, un muzeu, un laborator pentru micii curioși – așa arata Aquapic, centrul educațional deschis in vechea uzina de apa industriala a Timișoarei. Amenajarea lui a costat 75.000 de euro, bani caștigați in urma unui concurs.

- ATENȚIE ȘOFERI – Ieri la Timișoara a fost inaugurata cea mai imbecila intersecție pe care ați vazut-o vreodata. Mutația genetica de la pasajul Jiul s-a nascut in mod natural din incrucișarea repetata intre prostia unui ”specialist” ce nu știe care-i diferența dintre tabla inmulțirii și tabla zincata…

- Aproape o suta de copii vor simți (unii dintre ei pentru prima data) bucuria de a darui și de a primi, totodata, un cadou de Moș Nicolae. Cei 80 de elevi provin din trei școli și o gradinița din Timișoara, unde se afla, in multe cazuri, copii din familii defavorizate sau elevi cu dizabilitați. Spiriduși…

- Primarul Nicolae Robu a criticat in termeni duri masurile de fiscalitate, nu din punct de vedere al taxelor, ci al modului in care este afectat bugetul comunitatilor locale. Edilul-sef al Timisoarei spune ca bugetul municipalitatii se va reduce cu 35,5 la suta, orasul urmand sa aiba o pierdere de 33…

- Potrivit consilierului primarului Timișoarei, cele 140 de biciclete noi au fost montate in rastele, putand fi folosite de timișoreni pana cand vor fi retrase din nou la RATT, de indata ce vremea nu mai permite plimbarile pe doua roți. „Incepand din acest weekend puteți circula cu noile…

- Oamenii au luat inițiativa și pe baza de voluntariat au venit și au ajutat la amenajarea locului de joaca destinat copiilor in Albina, localitate de langa Timișoara. Aproximativ 20 de copii și 30 de adulți au ajutat la amenajarea acestui parc. Administrația comunei Moșnița Noua a bugetat…

- Va reamintim, un biciclist din Timișoara a descoperit zilele trecute un așa-zis trotuar in Pasajul Jiul, pe partea dinspre gara, mai degraba o fașie de asfalt, care este posibil sa aiba un metru lațime, cu tot cu scurgere și peretele dinspre carosabil. Bataia de joc pentru pietoni si…

- Iata mesajul scris de primarul Timișoarei pe contul sau de socializarE: "OPRIȚI-VA, INCOMPETENȚILOR!INȚELEGEȚI CA PRIN CEEA CE VREȚI SA FACEȚI DUCEȚI ȚARA LA DEZASTRU!Stimați timișoreni,Noi, la Timișoara, avem cele mai mici taxe și impozite locale, in acord cu doctrina liberala…

- Parlamentarii USR au propus sanctionarea biciclistilor cu amenda prevazuta in clasa I de sanctiuni din Codul rutier, adica 2 sau 3 puncte de amenda (290 sau 435 lei). In prezent, nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni,…

- Este clar ca ultimele rezultate ale UTA-ei nu pot multumi pe nimeni. Meciul cu Luceafarul, de sambata, a pus capac, iar conducerea clubului s-a hotarat sa grabeasca aducerea lui Hanson Boakai. Jucatorul originar din Guinea, dar cu cetatenie canadiana, s-a pregatit cateva saptamani sub comanda lui…

- Așa cum v-am informat in aceasta dimineața, o conferința organizata la Timișoara, și-a permis sa se promoveze prin folosirea unei fotografii pentru care nu deține nici un fel de acord și, mai mult, ca a fost alterata fotografia respectiva, ștergandu-se crucile de pe Catedrala Mitropolitana a Banatului…

- ”Am inceput reamenajarea locurilor de joaca din parcurile municipiului!”, a anunțat primarul municipiului Turda, Cristian Matei. 16 seturi noi de jucarii vor fi montate in 4 parcuri, in prima etapa, urmand apoi sa se monteze in mai multe locuri. In aceasta saptamana, API Turda SRL a inceput lucrarile…

- UVT si UPT primesc noi premii pentru activitatea realizata, de aceasta data pentru colaborarea internationala. Elsevier a organizat Gala Scopus Award pentru prima data in Romania, și in Europa de Est, in anul 2015. Universitatea timisoreana a fost nominalizata, alaturi de Universitatea Babeș…

- Banca Mondiala, prin intermediul reprezentantului acesteia in Romania, solicita opinia societații civile din țara pentru a stabili strategia pe care o va urma atunci cand iși va face programele de colaborare cu țara noastra. Joi a fost randul Timișoarei sa gazduiasca o asemenea intalnire.…

- Comisia de Competitii a Federatiei Romane de Handbal a decis, marti seara, ca partida Corona Brasov 2 – SCM Timisoara, disputata in cadrul etapei a 5-a a Diviziei A – Seria B (feminin) si incheiata cu 28-27 pe teren, sa fie omologata cu 0-10. De asemenea, formatia brasoveana a fost penalizata cu…

- Copiii fac lucruri trasnite. Cine a spus asta nu a gresit. Dovada este si ceea ce au facut niste copii, la un loc de joaca, situat in cartierul Kilometrul 5, din municipiul Constanta. Cu ce au gasit, cu ce au adus, cu ce au mai adunat ei, au impodobit locul de joaca exact ca si cum ar fi pregatit de…

- Aproximativ 100 de de persoane s-au adunat, duminica, în centrul Timisoarei, pentru a protesta fata de vaccinarea obligatorie. Oamenii au scandat “Opriti vaccinarea obligatorie” sau “Parinti, fiti responsabili”, potrivit Mediafax. Protestatarii au tinut în…

- Medicii rezidenți s-au adunat in Piața Victoriei din Timișoara ținand in mana pancarte pe care scria „Medicii rezidenți nu lucreaza Pro Bono” sau „Voi dați afara medicii din țara”. Ei sunt nemulțumiți dupa ce au fost informați ca de la 1 ianuarie vor ramane și fara bonuri de masa și fara…

- Va fi mare sarbatoare intr-o localitate din apropierea Timisoarei, in 26 octombrie, cand va avea loc ruga localitatii. Aceasta se va desfasura la caminul cultural din Covaci, unde este asteptata cat mai multa lume. Partea artistica va fi asigurata de Puiu Codreanu si Otilia Duma. Pentru cei mici, va…

- Nu conteaza daca este miezul zilei sau seara târziu, în Parcul Farmec din cartierul Marasti, oameni ai strazii se aduna si îsi petrec timpul pe bancute. Parintii sunt disperati. Vor sa îi lase pe copiii sa se joace, însa se tem de infectiile care ar putea sa apara din…

- In scurt timp, parintii din Sacalaz care isi duc copiii la gradinitele din Timisoara, fie din lipsa de locuri, fie din cauza conditiilor, nu vom mai fi nevoiti sa faca asta. Doua institutii de invatamant prescolar de pe raza comunei vor fi modernizate si le vor oferi celor mici, tot confortul necesar.…

- Accident spectaculos de circulație, vineri seara, într-una dintre cele mai caglomerate intersecții din Timișoara, în care au fost implicate cinci mașini. Una dintre ele a ajuns cu roțile în sus, iar o persoana a fost transportata la spital.

- Copiii din ghetoul bucurestean Ferentari au foarte putine sanse sa reuseasca in viata. Multe fete devin mame la varste fragede, iar baietii ajung pe strazile deja pline de vagabonzi, drogati si cersetori.

- A treia ediție a concursului profesional „Stan Vidrighin”, dedicat instalatorilor, a avut loc la stația de epurare a Timișoarei. Au fost 12 echipe care s-au intrecut in mai multe probe, inclusiv una in premiera, care a presupus inspecția video a conductelor.

- Un cangur care apartine circului de la marginea Timisoarei a reusit sa petreaca in libertate cateva zeci de minute. Acesta a fost filmat pe Calea Aradului, cum sare pe langa masinile din trafic.