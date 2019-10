Consulul Mexicului la Miami, Jonathan Chait, a facut acest anunt la finalul unei intalniri la care au participat Jose Joel si Marisol, alaturi de sora lor vitrega, Sara, dupa mai multe zile de dezacorduri privind locul in care se afla ramasite pamantesti ale artistului. 'Au decis sa fie uniti mai mult ca oricand pentru a-si lua ramas-bun asa cum se cuvine, atat in Miami, cat si in Mexic, de la Jose Jose, 'Printul cantecului'', a mentionat consulul mexican.

Detaliile ambelor ceremonii vor fi anuntate de familia cantaretului decedat la 71 de ani in urma unor complicatii ale cancerului…