Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Gimnastica, impreuna cu Primaria Buzau, SCM Gloria Buzau, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret, Consiliul Judetean Buzau si Clubul Sportiv Scolar Buzau anunta organizarea in municipiul Buzau a celui de-al doilea eveniment din prima etapa a programului national de selectie ,,Hai…

- Concediul paternal ar putea creste de la cinci zile, cat este in prezent, la sapte zile in cazul nasterii unui copil si la 10 zile in cazul nasterii a cel putin doi copii, informeaza Romania TV. Citeste si Alocatii majorate cu pana la 80%, de la 1 ianuarie 2019. In ce stadiu se afla proiectul…

- Copiii și adulții din Roșiorii de Vede au luat lecții gratuite de educație rutiera. Pentru al saselea an consecutiv, Politia Romana și Lidl a organizat campania nationala pentru educatia rutiera a copiilor. Proiectul adresat copiilor a constat in lectii interactive de educatie rutiera, derulate de catre…

- Duminica, 16 septembrie 2018, de la ora 11.00, cei mici se vor echipa cu sortulete si vor lua lectii de gatit de la Chef Bogdan Puiu, fondator al atelierelor Soft&Grace. Cursurile de bucatarit se vor desfasura in piateta din fata magazinului Koton, de la etajul 1 al Iulius Mall. Tema saptamanii va…

- Eventualele facilitati acordate buzoienilor care colecteaza selectiv deseuri sunt aprig contestate de catre conducerea Primariei Buzau, dar si de catre conducerea RER Sud, firma de salubrizare care opereaza in municipiu.

- Directia Judeteana pentru Cultura Vrancea si Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Focsani vor derula in parteneriat Proiectul „Orchestra UNIREA leaga orasele Unirii” – turneu national de concerte simfonice de muzica clasica romanesca.

- Mentionat de lege ca „sport national”, oina a trecut prin aproape doua decenii de anonimat, dupa un secol in care era unul dintre cele mai populare jocuri din Romania. Acum, Federatia Romana de Oina face eforturi pentru renasterea acestui sport.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Neron Lupașcu” al județului Buzau, in parteneriat cu Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Buzau, organizeaza vineri, 27 iulie, incepand cu ora 09:30, activitați de informare și educare preventiva privind situațiile de urgența in randul copiilor participanți…