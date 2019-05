Copiii au zburdat pe semicercul Cupei „Mona” Peste 150 de copii, reprezentand: LPS Arad, Șc. Gim. „Ioan Slavici” Șiria, Șc. Gim. „Regina Maria” (Gen. 12), CS Victoria Nadlac, Crișul Ch. Criș și CS Inoan, au avut ocazia de a (re)descoperi sportul pe semicerc, la categoriile: baby-handbal, minihandbal, juniori IV si juniori III.

Festivitatea de premiere a fost onorata de profesorul Titi Ionescu, cel care a scris pagini importante (și) in istoria handbalului aradean.

„Toți cei care au participat la aceasta competiție cred ca pot spune ca au avut de caștigat, inclusiv cei care au susținut primele meciuri de handbal din cariera lor.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

