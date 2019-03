Stiri pe aceeasi tema

- Micuții s-au strans in curtea IPJ Timiș, in jurul orei 12. Au sosit acolo cu microbuze școlare și autocare și au așteptat cu sufletul la gura demonstrațiile pregatite special pentru ei de oamenii legii. Evenimentul a fost organizat, ca in fiecare an in preajma datei de 25 martie, pentru celebrarea…

- SA FIM SOLIDARI… Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, prin Centrul de Zi pentru Copilul cu Sindrom Down “Miracol” Barlad, marcheaza semnificatia zilei de 21 martie, declarata Ziua Internationala a Sindromului Down. „Deschidem usile cu drag si asteptam cu bucurie…

- Caravana promovarii profesiei de politist a ajuns marti la Vintu de Jos, Salistea si Sebes. Peste 500 de elevi au aflat detalii despre munca de politie chiar de la politisti. Activitatile desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Alba sunt dedicate sarbatoririi, la 25 martie, a Zilei Politiei…

- Poliția Orașului Cehu Silvaniei si-a deschis, ieri, portile, pentru copiii care au venit in vizita cu ocazia Zilei Politiei Romane, sarbatorita in fiecare an in 25 martie. Cei mici au putut vedea armele din dotarea oamenilor legii, dar si masinile de interventie ale politistilor si au primit informatii…

- Luni, 4 martie 2019, Scoala Gimnaziala „Ovidiu Hulea” din Aiud organizeaza evenimentul „Ziua porților deschise”, actiune organizata organizata in scopul prezentarii celor interesați toate oportunitațile de care dispune instituția in procesul educaționale al copiilor din Aiud. In acest sens, intre orele…

- Parintii care trebuie sa isi inscrie copiii in clasa pregatitoare pot vizita de astazi scolile, pentru a afla informatii despre oferta educationala. Pana la 9 martie, fiecare unitate de invatamant va organiza, in cadrul portilor deschise, o zi in care parintii si copiii pot vizita clasele si ii pot…

- Duminica seara, doi tineri dintr-o comuna din Botoșani au batut cu bestialitate un copil. Totul a fost filmat, iar intamplarea a ajuns și la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.

- Un brailean de 42 de ani a fost arestat de polițiști la o saptamana dupa ce și-a omorat mama in bataie. Crima s-a produs in localitatea Chiscani, iar barbatul a disparut de la domiciliu inainte de a fi prins de polițiști. Marian Basa fusese dat disparut, dar vineri dimineata el s-a intors in locuinta…