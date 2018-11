Copiii au nevoie de MICROBI(nu de antibiotice) pentru dezvoltarea IMUNITATII Utilizarea excesiva a medicamentelor dauneaza grav funcției sistemului imunitar – acest gardian puternic al organismului uman. Cei mai mulți dintre noi, la primele semne de raceala, alergam la farmacie pentru a lua „ceva” ca sa ne treaca repede. Problema este ca substanțele chimice nu lasa boala sa-și urmeze cursul firesc. Ceea ce putem face este sa amelioram simptomele, dar nu cu medicamente, ci cu alimente, produse apicole și naturale (ceaiuri, citrice, sucuri de fructe și lamaie, propolis, miere, sirop de ceapa, ridiche etc). Medicamentele impiedica sistemul imunitar sa lupte cu boala, și in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Problema infectiilor nosocomiale continua sa fie una ardenti in Romania, desi acum trei ani, tara noastra a avut parte de o experienta dura, dupa tragedia de la Colectiv, din care se pare ca a invatat mult prea putine, iar medicii continua sa mascheze astfel de situatii.

- Un baiețel in varsta de un an și 10 luni a murit in noaptea de sambata spre duminica intr-un spital privat din Capitala. Baietelul fusese operat de hernie inghinala. Stefan a murit sambata noaptea, insa abia luni spitalul a anuntat Parchetul pentru moartea suspecta, iar procurorul a cerut autopsia.…

- Mierea și ghimbirul sunt unul dintre cele mai vechi remedii împotriva diverselor afecțiuni, în special atunci când vine vorba despre racelile de sezon. Luând în considerare schimbarile bruște de anotimp ale ultimei perioade, e momentul sa intre în scena combinația…

- Expertii de la organicfacts.net ne ofera o lista cu cateva dintre numeroasele calitati benefice pe care le are mirodenia noastra de zi cu zi. 1. E bun pentru stomac Piperul creste nivelul secretiei de acid din stomac. El ajuta astfel digestia si combate diareea, constipatia, balonarea si crampele…

- Pana la 3 ani, creierul copiilor se dezvolta in proportie de 97%, in conditiile in care corpul ajunge la 18%. Psihologul Marius Teodor Zamfir explica ce sport ajuta la dezvoltarea inteligentei copiilor, care este instrumentul dezvoltarii neuronale si ce este „hrana creierului“.

- Rapi Pamungkas, un copil indonezian in varsta de numai 2 ani, a capatat dependenta de nicotina si fumeaza zilnic 40 de tigari - echivalentul a doua pachete de tigari. Parintii copilului dependent nu au reusit sa il dezvete de fumat ci, din contra, ei ii cumpara tigarile pe care Rapi le fumeaza…

- Miercuri, 22 august, ora 17.00, în Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca, va avea loc o dezbatere publica pe marginea Regulamentului de înscriere, repartizare și departajare al copiilor în creșele administrate de Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.…