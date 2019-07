Stiri pe aceeasi tema

- Club de lectura in limba germana pentru copii Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea organizeaza, in perioada 22 iulie – 19 august 2019, clubul de lectura in limba germana destinat copiilor dornici de cunoasterea culturii si civilizatiei germane. Clubul va fi coordonat de voluntara Bibliotecii,…

- Inscrieri la Ateliere de povești și Cursul de scriere creativa, la Centrul de Formare al Bibliotecii Județene Centrul de Formare al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea organizeaza, in perioada 16 iulie – 30 august 2019, Ateliere de povești și Cursul de scriere creativa. Atelierele de…

- Școala de Reporteri SDG In luna martie, la Centrul de Formare al Bibliotecii Judetene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, s-a desfașurat cursul Școala de Reporteri SDG, sustinut de Alin Gramescu, coordonator comunicare in cadrul Fundației Progress. Cursul a avut drept scop instruirea copiilor din judetul…

- Consiliul Judetean Vrancea se reunește, marți, in ședința ordinara. Pe ordinea de zi se afla 31 de proiecte de hotarare ce vor fi dezbatute de plenul administrației județene. Astfel, plenul Consiliului Județean va dezbate și va decide asupra urmatoarelor proiecte de hotarare: „Constituirea dreptului…

- O carte, de orice fel ar fi ea, se adreseaza ochiului minții in primul rand. Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba va invita miercuri, 26 iunie 2019, ora 17, la o noua intalnire cu literatura in cadrul clubului de lectura LecturALBA. Propunerile lunii iunie sunt Jurnalul…

- Biblioteca Judeteana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, cu sprijinul Consiliului Județean Vrancea, ofera cititorilor, in premiera, ocazia de a participa la Concursul Național de Lectura „Batalia Cartilor”. Pasionații de lectura care doresc sa participe la etapa județeana sunt așteptați sa se inscrie pana…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” in colaborare cu Salubritate Craiova organizeaza, in 29 mai 2019, incepand cu ora 12:00, seria de ateliere de reciclare creativa „Semne de verde”. Atelierele se adreseaza elevilor din ciclul primar și se vor desfașoare ...

- Cercul de scriere creativa Verbum, derulat in cadrul Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba, aduce impreuna, luna de luna, oameni de diverse varste și profesii dornici sa se redescopere și sa-și evidențieze public creațiile și talentele. Inițiat in anul 2016 ca o provocare la lectura și creație literara,…