- Florin Stefu, seful unui de centru de plasament de tip familial de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras-Severin, a fost condamnat la sase luni de inchisoare, cu suspendare, pentru comportament abuziv fata de copiii institutionalizati, si interzicerea unor drepturi pentru…

- EMOTII Prescolarii sustin zilele acestea primul ‘’examen’’ din viata lor. Copiii vor fi evaluati psihosomatic, in perioada 1 – 23 martie 2018, in vederea inscrierii in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 – 2019. La nivelul judetului Vaslui exista sapte centre, iar cei care ii vor evalua sunt…

- Copiii de la Centrul de zi ,,Sfantul Serafim de Sarov” din Razboieni au primit zilele trecute vizita copiilor de la Centrul de Zi ,,Sfanta Filofteia” din Silivaș. Sub genericul ,,Prietenii din vecini”, cei 50 de copii beneficiari ai celor doua centre de zi s-au prezentat unii altora, au servit impreuna…

- In fiecare an, in perioada premergatoare Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie, Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva se mobilizeaza in acțiunea O jucarie pentru fiecare, inițiata in urma cu cațiva ani. Cu acest prilej, pornim o ampla campanie de sensibilizare și atragere a membrilor…

- Aseara, Cove a condus primele intalniri dintre baietii inscrisi in emisiunea Ma insoara mama!, mamele lor si pretendentele la titlul de nora perfecta. Cu emotii mari si incurajati de cele care le-au dat viata, primii patru flacai si-au cunoscut posibilele viitoare sotii. Sorin, Ovidiu, Andrei si Ciprian…

- Cupa Tamashyi Timișoara s-a desfașurat sambata, la Sala Olimpia din Timișoara. La eveniment au participat peste 150 de sportivi din Timișoara, Deta, Liebling, Sanandrei, Carpiniș, Arad și Drobeta-Turnu Severin. Cei de la clubul sportiv Seishi Budo din Moșnița Noua au trimis la competiție…

- Asociatia Romana de Oncologie „Sfanta Ana", alaturi de voluntari, a desfasurat o actiune menita sa aduca un zambet pe chipurile copiilor diagnosticati cu cancer, internati la Craiova. In acest fel, reprezentantii a...

- Inaintea celei mai așteptate confruntari din "optimile" Ligii Campionilor, Neymar a pozat pentru faimosul fotograf Mario Testino. A devenit unul dintre starurile seriei Towel: acoperit doar de prosop. Are aproape 3 milioane de like-uri. In urma cu cateva zile, brazilianul lui PSG mai posta o fotografie…

- In Spitalul Judetean de Urgenta, cea mai mare unitate medicala din judet, au fost abandonati 13 copii, iar in Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” din Barlad si Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Husi au fost parasiti 9, respectiv 8 nou-nascuti. Dintre cei 30 de copii parasiti de mame, 20…

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017, consumatorul vulnerabil este persoana al carei venit lunar nu depaseste echivalentul…

- Nu vreau sa fac o scoala de profesori de sport, vreau sa fac o scoala de specialisti, cand iesi de acolo iesi antrenor cu acte in regula", a anuntat omul de afaceri, potrivit B1 Tv . Ion Țiriac a anunțat ca a cumparat deja un teren in Otopeni pentru a construi o mare universitate de sport care ii…

- Cel mai bogat om din Romania vrea sa construiasca in Otopeni o universitate sportiva pentru pregatirea viitorilor campioni. Universitatea lui Tiriac va avea nu mai putin de 8.000 de studenti."Nu vreau sa fac o scoala de profesori de sport, vreau sa fac o scoala de specialisti, cand iesi de…

- Politistii craioveni au deschis dosar penal in cazul unei minore de 14 ani, institutionalizata intr-un centru de plasament, care a nascut un baietel. Si tatal copilului este, de asemenea, de la un centru de plasament. Angajatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Dolj sustin…

- Elev din Timișoara, batut crunt de tatal unui coleg, sub privirile ingrozite ale celorlalți elevi. Totul a pornit de la o cearta intre baieții de clasa a VIII-a. Tatal copilului a depus imediat plangere la poliție, insa pana acum, agresorul nu a fost audiat. Barbatul nu are de gand sa se opreasca aici.…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu a adresat o Declarație catre Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului. „În memoria celor 6 milioane de evrei uciși în timpul Holocaustului, fiecare dintre noi avem obligații - sa nu uitam istoria noastra…

- Copiii din centrele de plasament, care au trecut de cele mai multe ori prin traume multiple, au nevoie in primul rand de atentie, intelegere si afectiune. Cadourile duse de Craciun sau de Paste ajuta, dar nu sunt nici pe departe suficiente. Iarina Tarban, fondator si Director Executiv Ajungem Mari,…

- Programul educațional Ajungem MARI a prelungit pana pe 1 februarie inscrierile la voluntariat in centre de plasament. Nevoia de voluntari in centre de plasament este foarte mare și Ajungem MARI cauta 1.000 de oameni serioși și implicați care sa dedice 3 ore pe saptamana copiilor și tineri instituționalizați,…

- Companiile mari prezente pe piața locala iși pot inscrie angajații in programe de voluntariat prin care sa contribuie la educația unor copii sau tineri din centre de plasament. Un astfel de program educațional, denumit “Ajungem mari” este derulat de catre Asociația Lindenfeld, o organizație non-guvernamentala…

- Timișorenii cu suflet mare sunt incurajați, și in acest an, sa le dea o mana de ajutor micuților din mai multe centre de plasament din județ. Astfel, in luna ianuarie, s-a dat startul unei noi sesiuni de inscrieri in programul “Ajungem Mari”, derulat de Asociația Lindenfeld. Proiectul se desfașoara…

- Programul educational „Ajungem MARI" lanseaza un nou apel la voluntariat catre cei care vor sa le daruiasca copiilor din centre de plasament din Suceava timp si cunostinte pentru a-i ajuta sa ajunga oameni responsabili si independenti. La nivel national, 2.000 de copii si tineri ...

- Nu mai puțin de 2.000 de copii și tineri instituționalizați din toata țara așteapta 1.000 de noi prieteni voluntari care sa dedice trei ore pe saptamana și sa le ofere cunoștințe și indrumare. Programul educațional Ajungem MARI a dat startul inscrierilor pentru voluntariat in centre…

- Pana pe 21 ianuarie organizatia „Ajungem MARI“ cauta voluntari seriosi si implicați, de la 16 ani in sus, care sa mearga saptamanal, timp de sase luni, in centrele de plasament pentru a sustine sedinte interactive de pregatire scolara sau ateliere de cultura generala, educatie pentru sanatate, educație…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a relatat, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, povestile infioratoare ale unor copii din doua centre de plasament pe care le-a vizitat in Bucuresti si Ilfov. Unii tineri i-au spus despre cum se fura mancarea, iar altii au dezvaluit abuzurile la care sunt supusi.

- Gheorghe Hagi a surprins pe toata lumea dupa comunicatul in care afirma ca ofera doua milioane de euro pentru repatrierea fiului sau Ianis, rezerva de lux la Fiorentina. Totuși, adevaratul motiv din spatele interesului pentru Ianis Hagi ar fi altul. Potrivit site-ului FiorentinaNews, Gheorghe Hagi dorește…

- Cercetatori de la Universitatea din Missouri au dat spre informare presei rezultatul studiului lor, anume ca stilul autoritar, sever, de tipul "dam directive copilului" are o influenta directa asupra evolutiei celui mic. Modul de a da directive copilului, prin care mamele vor sa detina controlul…

- In anul pe care-l incheiem, copiii de pe glob au fost mai mult ca oricand ținta agresiunilor care imbraca forme neinchipuite de noi. Și ce o sa vedeți ar trebui sa ne puna pe ganduri pe toți. Nici un copil nu ar trebui sa fie chinuit.

- Fratii gemeni Daniel si Gabriel si-au petrecut 26 de ani din cei 33 de viata in centrele de plasament, fiind supusi abuzurilor fizice din partea copiilor mai mari. Au terminat insa o facultate, iar acum unul este asistent social, si celalalt este angajat al unui ONG care ajuta copiii institutionalizati.

- Craciunul este o sarbatoare a bucuriei si a daruirii. Centrele de plasament și casele de tip familial sunt pline de copii care poate nu stiu ce inseamna un brad impodobit sau nu au trait bucuria descoperirii cadoului mult dorit sub pomul de Craciun. Copiii aflati la Casa de tip familial “Rița Gargarița”…

- Ca in fiecare dn ultimii patru ani, minunați oameni la suflet, fii duhovnicești ai parintelui Beregoi Vladimir, au dat dovada de aceeași omenie fața de noi, copiii de la Centrele de Zi „Sfantul Serafim de Sarov” din Razboieni și „Sfanta Filofteia” din Silivaș, jud. Alba. Acest darnic „Moș Craciun” din…

- Dupa cum am promis, Rotary Club Cetatea Tomis si Interact Cetatea Tomis, ne-am tinut de cuvant. Luni 18.12. si marti 19.12.2107, copiii centrelor de zi Agigea si Traian au beneficiat de cadouri ca rod al actiunilor noastre caritabile. Ca si in anii precedenti, acum, cand sarbatorile de iarna bat la…

- Cu ocazia sarbatorilor Craciun, asezamantul religios "Sfantul Vasile cel Mare" din Bistrita reprezentat de catre preotul Sorin Moldovan si un grup de studenti teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Cluj-Napoca, au colindat astazi elevii din centrele de educatie incluziva nr. 1 si 2 din Bistrita.…

- Peste o suta de copii din cadrul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului Timis participa marti seara la un traditional concert de colinde ce are loc la Catedrala Mitropolitana din Timisoara. Evenimentul este unul emotionant deoarece la el participa an de an orfanii din centrele de plasament.…

- Toti copiii institutionalizati in Centrul de Plasament ,,Visatorii" din comuna Fundu Moldovei (peste 30 de copii cu varste cuprinse intre 3 si 17 ani) au primit marti cadouri de Craciun, dar si dulciuri. Politistii, impreuna cu Mos Craciun (in persoana lui Brian Douglas – vechi ...

- O mulțime de copii din cadrul centrelor de plasament Speranța, Colț Alb și Micul Prinț, de la Centrul de zi Sfanta Vineri și de la Centrul Școlar de Educație Incluziva au avut parte de o zi deosebita, in care au invațat sa joace baschet, au participat la concursuri precum cele de aruncare a ...

- Copiii și tinerii din centrele de plasament sunt deseori uitați de societate, singura lor mangaiere venind din partea personalului calificat din cadrul instituțiilor de plasament. In acest context, Secția 6 Poliție Urbana Iași și IPA Secția Romana – Regiunea 1 Iași au inițiat acest proiect filantropic,…

- Comunicat. Apariție inedita sambata seara pe raul Mureș. Mos Craciun și-a facut apariția intr-o barca-dragon pentru copiii din 2 centre și asistenții maternali din subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului...

- Elevii și profesorii Colegiului de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava organizeaza luni, 18 decembrie, un eveniment cultural de binefacere, gazduit de sala cinematografului Modern, de la orele 18.00.Pe langa concertul cu specific de Craciun, evenimentul cuprinde și o expoziție cu ...

- Circa 200 de copii din centrele de plasament din judetul Gorj vor merge marti, 19 decembrie, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu. Ei vor viziona, gratuit, o piesa de teatru, cadoul venind din partea actorilor ta...

- Copiii centrelor de plasament ale DGASPC Gorj vor avea parte saptamana viitoare de o surpriza! Cei mici sunt invitați la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Targu Jiu sa urmareasca piesa „Punguța cu doi bani” , iar la sfarșit vor primi jucarii și dulciuri, donate de iubitorii de teatru. Premierea…

- Aquatim, societate care are ca acționar majoritar Consiliul Local Timișoara, a reușit ca mai de fiecare data cand s-a tras linie sa se ridice cu mult peste standardele celorlalte societați ale municipalitații, unul dintre punctele forte ale companiei fiind accesarea de fonduri europene. Conform statisticilor,…

- Rata saraciei relative a ajuns la 25,3% anul trecut si a inclus astfel peste cinci milioane de romani, valoarea indicatorului fiind in usoara scadere, cu 0,1 puncte procentuale, fata de anul precedent, se arata intr-o publicatie a Institutului National de ...

- Brașovenii sunt invitați la evenimentul caritabil „Daruieste din inima”, care va avea loc in data de 19 decembrie, la Warehouse PUB ( str. Lucian Blaga Nr. 8 ), incepand cu ora 19.00. Scopul evenimentului consta in strangerea de fonduri, asadar intrarea se va face pe baza de donatie. Pe scena va evolua…

- Puteți sa ne spuneți daca, alocația pentru copilul luat in plasament, in varsta de 11 ani, se acorda și retoactiv?. Daca da, pentru ce perioada? (Nicolae Georgescu, Pitești) RASPUNS: La Art. 10, alin. 2, Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru…

- Președinta organizației de femei a PNL Brașov, Pamela Diaconu, a anunțat ca doamnele liberale vor dona sange la Centrul de Transfuzii din Brașov, iar cu tichetele valorice primite vor cumpara dulciuri, fructe, legume și ce mai au nevoie copiii de la Cantrul de plasament din Harman. Mai mult, au cerut…

- Identitatea culturala roma va fi promovata la Homorod. Asociatia Partida Romilor „Pro Europa“ va organiza un spectacol la Caminul Cultural din acest sat, la care vor participa copii de etnie roma din clasele I-VIII din intreaga comuna. Vineri, 8 decembrie 2017, incepand cu ora 17.00, 30…