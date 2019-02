Stiri pe aceeasi tema

- MOL si Total au incheiat un acord care prevede acceptarea cardurilor grupului MOL de catre firma franceza Total in reteaua sa de statii de servicii din Franta, Belgia, Luxemburg, Olanda si Germania, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! Femeile nu vor mai plati impozit- Care sunt condițiile…

- Peste 500.000 de copii si tineri au emigrat din tara noastra, doar in perioada 2007 – 2017. Pe langa cifra asta inspaimantatoare pentru orice om cu scaun la cap, mai stim si ca numarul copiilor intre 0 si 4 ani din tara noastra s-a injumatatit, fata de 1990. Eurostat spune ca Romania va pierde aproape…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat duminica o serie de stimulente fiscale si de creditare pentru familii, ca parte a eforturilor guvernului de la Budapesta de a stimula natalitatea, informeaza Reuters. CITEȘTE ȘI: De ce NU este recomandat sa adaugi lapte sau zahar in cafeaPrintre…

- Guvernul conservator polonez a aprobat un proiect legislativ ce prevede acordarea de pensii mamelor casnice cu patru sau mai multi copii, o masura care ar putea creste popularitatea conservatorilor in perspectiva alegerilor parlamentare, transmite Reuters.Asa-numita 'pensie pentru mame' va…

- Guvernul de la Budapesta baga bani intr-o rețea de academii de fotbal in țarile vecine, iar Academia de Fotbal a Secuimii este prima mare investiție a executivului condus de Viktor Orban. FK Csikszereda, echipa academiei care a costat pina acum 11,5 milioane de euro joaca in liga a treia, deși scopul…

- Guvernul ungar a achizitionat pictura "Golgotha", opera a pictorului ungar din secolul 19 Mihaly Munkacsy, a informat miercuri seful de cabinet al premierului Viktor Orban, transmite MTI, potrivit Agerpres.Gergely Gulyas a precizat ca Guvernul de la Budapesta a platit colectionarului Imre…

- In ultimul deceniu, impozitele bancare s-au raspandit treptat in economiile emergente din Europa, scrie publicația Euromoney . Ungaria a deschis drumul in 2010, cand guvernul Fidesz al lui Viktor Orban a aplicat o taxa pe activele sectorului. Slovacia a urmat exemplul Ungariei doi ani mai tarziu, iar…