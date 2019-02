Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) verifica modul in care s-au administrat medicamentele cu efect psihotrop bolnavilor internati in trei centre de ingrijire din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Pentru cei dispusi sa munceasca in schimbul unui ajutor binevenit, magazinul SocialXChange din Sectorul 6 a devenit o a doua casa. Persoanele cu venituri modeste au sansa de a intra in posesia unor bunuri de stricta necesitate, prestand activitati de munca in folosul comunitatii. Premiat pe plan intern…

- Angajații din schimbul 2 din carierele Tismana 1 și Tismana 2, din cadrul EMC Roșia-Rovinari, nu mai lucreaza. Minerii s-au solidarizat cu ortacii de la EMC Jilț și de la Cariera Roșiuta. Protestatarii cer condiții mai bune de munca, majorari ...

- Un grav accident rutier a avut loc in urma cu putin timp comuna Polovragi, din judetul Gorj, scrie adevarul.ro.Un microbuz a fost implicat in accidentul rutier. A fost declansat Planul Rosu de interventie. Potrivit Politiei, microbuzul este personal si nu apartine unei firme de transport. Microbuzul…

- Gemenii Daniel si Ioan Coiculescu, in varsta de un an si doua luni, sufera de miopatie mitocondriala TK2, o boala genetica extrem de rara care duce, in cele mai multe cazuri, la deces. Cei doi copilasi, impreuna cu parintii lor, au ajuns zilele trecute in Statele Unite ale Americii, pentru a urma un…

- Desi saptamana aceasta a fost adoptata o ordonanta de urgenta care prevede ca institutiile publice trebuie sa acorde vou­chere de vacanta si in urmatorii doi ani, la do­ua spitale din Iasi, angajatii nu le-au pri­mit nici anul acesta, scrie zdi.ro. E vorba de Spitalul de Urgenta pentru Copii „Sfanta…

- Mai multe firme de transport marfa și calatori au fost controlate de inspectorii de munca din Gorj. Reprezentanții ITM au efectuat mai multe controale in perioada 19-29 noiembrie 2018 din punct de vedere al relațiilor de munca. In rima verificarilor, aceștia au constatat ca mai mulți șoferi nu erau…

- Angajatii de la cariera miniera Lupoaia, din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), folosesc chiloti, ciorapi sau hainute pentru bebelusi cumparate de ei din magazinele si targurile de second hand pe post de lavete.