Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice atrage atenția ca alte 2.300 de medicamente ieftine, majoritatea produse in Romania, risca sa dispara de pe piața „in perioada imediat urmatoare”, dupa ce 2.000 de medicamente au fost retrase de producatori in ultimii doi ani. Producatorii fac apel la…

- Furnizorii de servicii medicale vor avea obligativitatea sa prezinte lunar situatia fondurilor disponibile pentru consultatii, analize si investigatii paraclinice, astfel incat pacientii cu bilet de trimitere sa stie unde pot beneficia de aceste servicii medicale gratuit, promite Razvan Teohari Vulcanescu,…

- Dacian Ciolos, Vasile Blaga, Ludovic Orban si Crin Antonescu sunt în centrul unor dezvaluiri despre trecutul lor politic. Autorul acestora a fost în trecut la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) aduce vesti bune pentru bolnavii de hepatita cronica virala C. Trei noi scheme de tratament fara interferon pentru hepatita cronica virala C vor fi disponibile de la 1 septembrie pentru asigurați “€De la 1 septembrie, in mai putin de doua zile, asiguratii…

- Lucian Duța, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) din perioada guvernarii PDL, a postat un mesaj uluitor, folosind un limbaj impardonabil la adresa Ecaterinei...

- Finalizare negocieri contracte pentru tratamentele fara interferon Negocierile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate cu detinatorii de autorizatii de punere pe piata a tratamentelor fara interferon în vederea încheierii unor noi contracte cost-volum-rezultat pe aria terapeutica hepatita…

- Probleme cu sistemul de carduri de sanatate Pacientii se plang ca aplicatia nu functioneata de la inceputul lunii in curs. Cazurile sunt izolate si temporare, dupa cum precizeaza reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Pe portalul oficial al institutiei nu este anuntata nicio defectiune,…

- Tratamentul fara interferon, care ii vindeca pe aproape toti bolnavii de hepatita, nu mai este decontat in Romania. Asta pentru ca vechiul contract a expirat, iar negocierile pentru cel nou inca nu s-au incheiat. Multi bolnavi cauta acum solutii in strainatate. Aproape 18.000 de pacienti diagnosticati…