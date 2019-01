Copii ruşi de jihadişti, ucişi în Irak Tatii acestor copii cu varste cuprinse intre trei si zece ani au fost ucisi in cei trei ani de lupte intre gruparea jihadista si trupe irakiene, care au dislocat SI, la sfarsitul lui 2017, din toate centrele urbane din tara, a anuntat, inainte de plecarea lor de la Bagdad, o sursa diplomatica rusa. Premierul irakian Adel Abdel Mahdi a primit-o duminica pe reprezentanta presedintelui rus pentru drepturile copilului Anna Kuznetova si a indemnat ”sa se faca distinctie intre problemele umanitare si crimele teroriste”. ”Copiii sunt de asemenea victime”, a adaugat el, citat de biroul sau,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aparent extaziat de reusita testului, liderul de la Kremlin a spus ca tara sa are de acum inainte un nou tip de arma strategica. Ba mai mult, Putin a sugerat ca nicio alta țara n-ar putea sa dezvolte ceva similar. Expertii primesc totusi cu scepticism anuntul presedintelui rus. Presedintele rus a…

- Presedintele rus a observat testul de la distanta, intr-o cladire a Ministerului rus al Apararii, la Moscova, scrie news.ro. Testul a avut loc in Extremul Orient rus. Citeste si Informatie-bomba la Kremlin: Vladimir Putin vrea sa se insoare Liderul de la Kremlin a anuntat in martie…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus vicepresedintelui american Mike Pence ca Rusia nu a avut nicio implicare in alegerile electorale din Statele Unite din 2016, a transmis Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant de la Kremlin, citat de agentia Interfax.

- Moscova spera ca liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, sa efectueze o vizita in Rusia in 2019, in care sa se intalneasca cu Vladimir Putin, a anuntat miercuri consilierul de la Kremlin Iuri Usakov, relateaza AFP, infromeaza News.ro.”Sper ca aceasta vizita va fi posibila anul viitor”, a declarat…

- Rusia isi va comanda armament fara pereche in lume, a anuntat, joi, presedintele rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a amenințat Romania și celelalte state europene, spunanc ca țarile care gazduiesc noi rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in cazul unui razboi.

- Rusia isi va comanda armament fara pereche in lume, a anuntat, joi, presedintele rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a amenințat Romania și celelalte state europene, spunanc ca țarile care gazduiesc noi rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in cazul unui razboi.

- Rusia se mandrește cu reputația de partener de incredere și continua sa contribuie la aprovizionarea cu resurse energetice a intregii Europe, a declarat președintele rus Vladimir Putin, informeaza agenția de știri Tass, preluata de mediafax. Putin, care l-a primit miercuri la Moscova pe premierul…

- Potrivit lui Vladimir Putin, aceasta tragedie este "rezultatul globalizarii", "retelelor de socializare si Internetului" care, in opinia sa, au permis importul in Rusia a fenomenului atacurilor armate in masa din Statele Unite. "Noi nu cream un continut bun pentru tineri. Asta conduce la tragedii…