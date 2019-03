Copii repatriați din Siria "Acesti copii sunt supusi unei monitorizari medicale si psihologice speciale si au fost predati autoritatilor judiciare", a precizat ministerul intr-un comunicat. Textul, care nu precizeaza numarul de copii, subliniaza ca "rudele in cauza, care erau in contact cu Ministerul Europei si Afacerilor Externe, au fost informate". "Franta multumeste Fortelor democratice siriene pentru cooperarea lor, care a facut posibil acest lucru. Decizia a fost luata cu privire la situatia acestor copii foarte tineri, in special vulnerabili", a adaugat ministerul. Despre acesti copii a vorbit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ismael Emelien, unul din cei mai apropiati consilieri ai presedintelui francez Emmanuel Macron, demisioneaza penru a-si publica o carte, potrivit unui interviu publicat luni in Le Point, relateaza marti dpa. Le Point informeaza ca Ismael Emelien, care ocupa pozitia de consilier special al presedintelui…

- La Paris si in alte orase ale Frantei s-au inregistrat tensiuni intre protestatari si fortele de ordine. Manifestantii au criticat din nou politica Guvernului si au cerut demisia presedintelui Emmanuel Macron.

- ”Vestele galbene” au provocat haos in Franța sambata, pentru al 11-lea weekend consecutiv, iar duminica a venit randul ”fularelor roșii”. Oamenii au organizat, de fapt, o contramanifestație fața de protestele care aproape au paralizat Franța și au generat numeroase violențe și distrugeri. Cateva mii…

- Fortele franceze vor ramane angajate in lupta contra gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), in pofida retragerii fortelor americane din Siria, a anuntat joi presedintele Frantei, Emmanuel Macron, potrivit dpa preluata de Agerpres. Seful statului francez a salutat rolul jucat de Fortele Democratice…

- Potrivit lci.fr, cei peste 30 de manifestanti au fost retinuti dupa controale ale politistilor si jandarmilor, dimineata. "Vestele galbene" protesteaza in mai multe orase ale Frantei. Deocamdata nu s-au semnalat incidente. Protestatarii din Paris au cerut prin scandari presedintelui francez Emmanuel…

- Pe malurile Senei, in apropierea primariei Parisului, protestatarii au aruncat cu sticle si pietre in fortele de ordine care au ripostat cu gaze lacrimogene. Dupa un mars pasnic pe Champs-Elysees, "vestele galbene" s-au indreptat spre primaria Parisului de unde urmau sa mearga spre sediul…

- Armistitiul a inceput la ora locala 00:01 (22:00) si va ramane in vigoare pana dupa Craciunul crestin-ortodox pe stil vechi, sarbatorit pe 7 ianuarie, potrivit Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE).Acesta este ultimul dintr-o serii de armistitii incheiate intre cele…

- "Protectia animalelor in Franta este sortita unui abandon total, unei nepasari generale din partea guvernului", a declarat in acel text fosta actrita franceza in varsta de 84 de ani, o sustinatoare infocata a cauzei animalelor. "Craciunul este un mic miracol pentru unii dintre noi, iar eu…