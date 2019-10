Copii răniți în urma unui accident produs de o tânără care a condus beată Mașina era condusa de o tanara ce a urcat beata la volan, transmite Mediafax. Potrivit Poliției din Constanța, accidentul a avut loc miercuri seara, pe DN 3, intre localitațile Urluia și Adamclisi. O femeie de 27 de ani, aflata sub influența bauturilor alcoolice, rezultat 0,11 mg/l alcool pur in aerul expirat, a condus un autoturism și la un moment dat a ieșit de pe drum, rasturnandu-se. In urma accidentului a fost ranita grav o fetița de 5 ani, pasagera in autoturism, precum și alți doi copii, de 2 și 7 ani, care nu erau in scaune speciale. Și femeia aflata la volan a fost ranita. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

