- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a prezentat bilantul tragic in urma vijeliilor din Prahova, judet lovit puternic, in ultimele 24 de ore, de fenomenele meteo extreme. Cel putin trei copii au murit, luati din propria casa de o viitura puternica, un al patrulea e in continuare de negasit, aproape…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, considera ca tragedia recenta din judetul Iasi, in care un copil de 3 ani si-a pierdut viata dupa ce a cazut in fosa septica din curtea unei scoli, este dureroasa si revoltatoare. Aceasta drama, care din nefericire nu este un caz singular, arata ca, in continuare,…