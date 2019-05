Copii la spital în urma unui accident de circulație, la Șag Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui barbat de 43 de ani care circula pe strada IV-a. La intersecție cu strada V-a, șoferul nu a respectat semnificația indicatorului Cedeaza Trecerea și a intrat in coliziune cu un autoturism, condus regulamentar de o femeie de 35 de ani, pe drumul cu prioritate. In urma impactului, doi copii minori, de 1 și 4 ani, pasageri in mașina femeii, au fost raniți și au fost transportați la spital pentru investigații medicale. Polițiștii de la rutiera s-au deplasat la fața locului și au deschis acum un dosar penal pentru vatamare corporala… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

