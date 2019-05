Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca sansele de a-i mai gasi in viata pe cei trei copii luati de viitura in Prahova sunt foarte mici. Cautarile au fost sistate din cauza ca ar fi foarte riscant sa fie facute noaptea, dar vor fi reluate in cursul zilei de sambata.…

- Urmare manifestarii fenomenelor hidrometeorologice prognozate, la nivelul județului *Prahova* se inregistreaza mai multe apeluri prin SNUAU 112 care se semnaleaza efecte la nivelul a 12 localitați unde mai multe persoane au fost suprinse de viiturile formate in urma scurgerilor de pe versanți, iar…

- Patru copii au fost luati de viitura, vineri, in localitatea prahoveana Sangeru, dintre care unul a fost gasit si nu a mai putut fi resuscitat, in total 12 localitati din judet sunt afectate de inundatii, iar secretarul de stat Raed Arafat a ajuns in Prahova si merge in zonele afectate de vremea nefavorabila,…

- Tragedie in comuna Jugureni din județul Prahova. Patru copii, dintre care cel mai mic are doar noua luni, iar cel mai mare este in varsta de sase ani, au fost luati de viitura. Caderea uriașa de ploi intr-un interval de o ora a ridicat apele Cricovului Sarat la o cota neatinsa vreodata, vineri, intre…

