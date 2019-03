Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Pista acoperita „Max Aicher Arena” din Inzell, Germania, a gazduit o noua editie a Campionatelor Romaniei de Patinaj Viteza, forul national organizand competitia in strainatate din cauza lipsei un patinoar specific pentru aceasta disciplina sportiva in tara noastra ! Tocmai organizarea…

- Vineri, 1 martie 2019, incepand cu ora 12:00, Primaria si Consiliul Local al Municipiului Sebes, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebes, in parteneriat cu unitatile scolare locale si Directia de Asistenta Sociala Sebes, va invita la cea de-a treia editie a Targului de Martisoare. Ca in fiecare an, participantii,…

- Scandal la o scoala din Ploiesti unde parintii unor elevi s-au revoltat fata de comportamentul invatatoarei. In inregistrarea audio, cadrul didactic se aude cum tipa la o eleva care plange si o ameninta pe fata ca o loveste daca nu tace.

- Concert pentru fagot și orchestra la Filarmonica Pitești. Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 7 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un nou concert simfonic. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Alexandru Ganea, participa fagotistul Vlad Danila, care va interpreta…

- Trei copii si un adult au fost transportati, joi, la spital cu rani minore in urma unui accident rutier produs joi pe DN1 Ploiesti - Brasov, in localitatea Buda, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant...

- Patru copii care au fost internați cu diferite afecțiuni la spitalul de pediatrie din Ploiești au ajuns la spitalul de boli infecțioase Movila, cu rujeola. Alți trei minori se afla și ei internați la “Movila”, cu aceeași problema. O femeie care a fost internata cu copilul in vastta de 5 luni la Spitalul…

- Teatru la Cinema anunța premierele oficiale a doua spectacole pentru copii dedicate Craciunului, parte a campaniei #MagicDecember, prin care Teatru la Cinema a adus noua producții cu tematica de iarna, in locațiile sale din București și din țara. Astfel, duminica, 16 decembrie, de la ora 11:00, va avea…