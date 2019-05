Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii anticorupție, oficiul Nord, în comun cu colaboratorii Direcției Nord al Centrului Național Anticorupție, descind în aceste momente la Depoului de Locomotive Balți al ÎS ”Calea Ferata din Moldova”. Acțiunile se desfașoara în cadrul unei…

- Maine, de la ora 19.00, pe scena Teatrului „Matei Vișniec” din Suceava se va juca piesa „Atenție, aterizam!”, in regia lui Daniel Onoae. Spectacolul este susținut de actori ai trupei Ateneului din Iași. Prețul biletelor este de 30 de lei. Studenții și pensionarii vor plati 15 lei pentru un bilet, iar…

- Sarbatoarea „Pastele Cailor” sau „Tudorita” a avut loc si anul acesta, in cartierul Matei Voievod din Targoviste. Manifestarea devenita de o traditie a bulgarilor din Targoviste este un obicei unic in Romania si se desfasoara in prima sambata a Postului Mare.

- Vineri, de la ora 18.30, la Sala Ateneu, cu ocazia zilei de 8 Martie, a avut loc spectacolul cu capodopera marelui compozitor Wolfgang Amadeus Mozart – „Nunta lui Figaro’’, o premiera pentru orașul Bacau. Pe scena Ateneului au urcat artiști ai Academiei Spazio Musica din Genova, organizație cu o tradiție…

- De mai bine de cinci ani, de cand Nae Lazarescu s-a stins, partenerul sau de scena, Vasile Muraru, și-a creat obiceiul de a trece pe la mormantul lui in fiecare primavara. Nu-i e ușor, fiindca actorul iși doarme somnul de veci in Moldova, dar legatura lor a fost puternica și Muraru simte nevoia sa-i…

- Liceul Teoretic ”Silvian Lucaci” din orasul Costești, raionul Rașcani, a fost reparat capital in cadrul proiectului ”Reforma Invațamantului in Moldova”, realizat de Ministerul Educației, cu asistența Bancii Mondiale.

- Plamen Milanov Stefanov, cetateanul bulgar care administreaza, prin intermediul unei companii inregistrate in Dubai, „Loteria Nationala”, joc pus pe post in fiecare duminica la Prime TV, care apartine lui Vladimir Plahotniuc, este judecat in R. Moldova pentru „confectionarea, detinerea, vanzarea sau…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene a sesizat mai multe organizatii internationale privind actiunile inadmisibile ale Federatiei Ruse in cazul celor doi piloti moldoveni eliberati recent din prizonierat din Afganistan si transportati la Moscova.