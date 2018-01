Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi intervenit pentru numirea unui secretar de stat, anunta, miercuri, intr-un comunicat de presa, procurorii DNA. „In perioada cu iulie 2012 – aprilie 2013, cand indeplinea functia…

- Procurorii DNA de la Ploiești au trimis-o in judecata, sub control judiciar, pe Ana Maria Patru, fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente (AEP) pentru doua fapte de trafic de influenta in forma continuata și spalare a banilor. In rechizitoriul transmis judecatorilor de la Tribunalul București…

- Mihail Cirlan, fostul primar din Baia a fost condamnat pentru corupție. El a fost trimis in judecata dupa ce si-a folosit functia pentru favorizarea unor persoane. Potrivit Biroului de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava procurorii s-au autosesizat, in luna iunie 2013, cu privire la…

- In aceasta dimineata, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 10 mandate de perchezitie...

- Judecatorii și procurorii au protestat azi (18 decembrie) dupa-amiaza in fața Tribunalului Satu Mare, fața de modificarile aduse la Legile Justiției. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare au decis in Adunarea Generala de astazi „sa-și manifeste public dezacordul fața de…

- Adunarea generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti a decis, cu unanimitate, sustinerea formelor de protest anuntate de magistrati. ''La data de 18.12.2017, a avut loc adunarea generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Femeia suspectata ca a impins doua tinere in fata unor garnituri de metrou, una dintre acestea decedand, este cercetata pentru omor si tentativa de omor, au anuntat procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Ea a fost retinuta si va fi prezentata magistratilor cu propunere de arestare…

- La data de 13.12.2017, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatei S.M. pentru infractiunile de omor calificat si tentativa de omor. Totodata, s a dispus retinerea inculpatei pentru o perioada de 24…

- Update: Mai multe patrule de poliție au fost mobilizate, miercuri dimineața, la metroul din București, pentru a informa calatorii ca femeia suspectata ca a impins o tanara in fața trenului, aceasta din urma pierzandu-și viața, a fost reținuta de anchetatori. Polițiștii stau pe peroanele de la mai multe…

- Ieri, 11 decembrie a.c., ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie DGA Directia Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov D.A.M.B.J.I. , sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au prins in flagrant un instructor…

- Procurorii bistriteni au anuntat luni ca, au deschis un dosar penal pe numele celor doi politisti implicati in incidentul care a avut loc in seara zilei de 8 decembrie la Singeorz Bai, cand unul dintre oamenii legii, care au intervenit intr-un scandal care a izbucnit in curtea unui service auto din…

- Trei barbati cautati la nivel international pentru comiterea de fapte ilicite in Franta, respectiv Germania, au fost depistati de politisti, informeaza Politia Romana. In aceasta dimineata, politistii din Hunedoara au depistat un barbat, de 30 de ani, urmarit international in baza unui mandat european…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si 5 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea unei infractiuni…

- I-AM AJUTAT SA FIE APROAPE DE CEI DRAGI, DE SARBATORI Poliția Romana a adus in țara romani care erau condamnați la executarea unor pedepse. 4 barbați au fost aduși din Germania, Italia și Portugalia, de polițiștii Centrului de Cooperare Polițieneasca Internaționala, pentru a-și…

- Catalin Ciolpan, șofer de TIR, a recunoscut ca a ucis-o pe Carolin Gruber, o tanara de 27 de ani din orașul Endingen, pentru ca era beat și suferea de depresie. Detaliile despre crima sunt șocante. Barbatul care era casatorit și avea copii a marturisit la Tribunalul din Freiburg ca a lovit-o mortal,…

- O persoana a fost retinuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fiind suspectata sa ar fi incercat sa ofere mai multor oameni 5.000 de euro pentru a i determina sa omoare un barbat in varsta de 48 de ani. Potrivit anchetatorilor, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu este vizat in dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani in care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalitații economice au efectuat percheziții, marți dimineața, in mai multe județe. Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES…

- Politia a deschis dosar penal pentru moarte suspecta a Stelei Popescu. Trupul neinsuflețit al actriței a fost dus la INML, in vederea efectuarii necropsiei. Alexandru Arșinel a declarat ca artista ar fi murit inca de miercuri, pentru ca miercuri deja nu a mai raspuns la telefon. Potrivit datelor furnizate…

- Trupul neinsuflețit al actriței Stela Popescu va fi transportat la Institutul Național de Medicina Legala (INML) in vederea efectuarii necropsiei, in cauza fiind efectuate cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul București. Potrivit datelor furnizate joi de Poliția…

- Politistii au depistat un barbat urmarit international de autoritatile din Germania, pentru inselaciune. Pentru depistarea persoanei urmarite, politistii au beneficiat de date si informatii suplimentare obtinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane.

- Dezvoltarea unor medicamente antiretrovirale (ARV) inovative și folosirea tehnologiei pentru diagnosticarea timpurie sunt principalele etape in lupta impotriva HIV/SIDA care ar putea duce la oprirea acestui flagel pana in 2030, se precizeaza intr-un raport al Programului Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA…

- In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de „Crimele comunismului”, instrumentat de procurori militari ai Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, au fost efectuate cercetari sub aspectul savarșirii de infracțiuni contra umanitații…

- Politistii cerceteaza un barbat pe care l-au prins in flagrant in timp ce transporta sticle cu whisky contrafacut, stabilind ca suspectul cumpara sticle goale de whisky pe care le umplea cu alcool, apa si arome alimentare si le vindea ca produs original. Peste doua sute de sticle cu bautura contrafacuta…

- Un dosar de cercetare penala pentru tentativa de omor a fost deschis, luni, pe numele unei femei de 53 de ani, din Aiud. Aceasta a fost reținuta de procurorii procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, dupa ce și-a injunghiat iubitul, in varsta de 50 de ani. Se pare ca cei doi au consumat alcool…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției l-au trimis in judecata, sub control judiciar, Alexandru George Popescu, avocat in Baroul București, pe care il acuza de trafic de influența. In rechizitoriul transmis judecatorilor de la Curtea de Apel București procurorii DNA arata ca in cursul…

- Aleksandar Kralj a fost prins, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a introdus ilegal din Serbia in Romania patru cetațeni irakieni. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior arestat pentru 30 de zile. Mai mult, procurorii au pus in mișcare acțiunea penala impotriva barbatului.…