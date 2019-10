Copii abuzați în București. Ecaterina Andronescu: Ar fi un strigăt de disperare ”Eu nu pot sa trag decat o singura concluzie. Copiii din centrele de plasament, copiii fara parinți, sunt insuficient protejați. Aici trebuie sa gasim o modalitate de intervenție, in sensul de a-i proteja mai mult decat acum. Gandiți-va ca s-a incercat scoaterea lor din centrele de plasament și trimiterea lor in familii care nu au numai obligația sa le dea sa manance și sa ii imbrace. Au și obligația de a educa. Au o responsabilitate cel puțin egala cu responsabilitatea fața de proprii lor copii. Cred ca trebuie mai multa atenție și in legatura cu cei care primesc in plasament copiii aceștia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

