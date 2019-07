Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii 25 de ani, MAC Cosmetics a vandut rujurile din colectia Viva Glam pentru a strange bani ca sa lupte impotriva HIV și SIDA. Produsele s-au vandut in 3 nuanțe diferite cu 18,5 dolari bucata. Banii obtinuti din vanzari au fost donați integral unei singure cauze: eradicarea HIV/SIDA. In fiecare…

- Primarul Timișoarei vrea sa transforme și Complexul Studențesc. Planuiește sa inchida circulația pe strazile din campus și sa faca totul pietonal, iar pentru asta cere parerea celor de pe Facebook. Vrea parcare multinivel in zona Salii Olimpia și sa-i goneasca pe „jmecherii” cu mașini.

- Autoritatile judetene au anuntat ca lucrarile la primul centru comercial modern din orasul Targoviste - „Dambovita Mall” au inceput luni, 27 mai. Complexul comercial va fi consturit pe amplasamentul fostei unitati militare de la Gara, in apropierea locului in care au fost impuscati sotii Ceausescu in…

- Masurarea topirii ghetarilor in Groenlanda sau in Antarctica este un demers realizat de cercetatori de ani de zile. Ritmul este insa inspaimantator! Gheața din Groenlanda se topește de șase ori mai repede decat acum patru decenii. Anual, se topesc in medie 286 de miliarde de tone de gheața. In anii…

- Marie Kondo ne-a convins sa facem curat in dulapuri in fiecare episod din Tidying Up de pe Netflix insa hainele de care au scapat fanii Kondo au ajuns la gunoi. Imbracamintea este categoria cea mai importanta de care ne convinge sa scapam Kondo. Milioane de telespectatori americani au inceput sa faca…

Un moment din cel mai recent episod din Game of Thrones, difuzat duminica de HBO (episodul 4 din sezonul 8), a devenit viral. Intr-una dintre scene apare un pahar de cafea „to go" pe masa, chiar in fața lui Daenerys Targaryen care se uita la Jon Snow. HBO a avut o reactie pe masura la...

- Se schimba polii de putere in lumea pensiilor publice din Romania. In curand, actualul lider al ierarhiei va fi detronat de catre un personaj foarte cunoscut și controversat in intreaga țara. In momentul de fața, supremația este deținuta de Gheorghe Balașoiu, care incaseaza lunar 66.701 lei pe luna.