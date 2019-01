Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov au intervenit, joi, pentru indepartarea a patru copaci cazuti pe carosabil si pe doua masini si a unui stalp de electricitate rupt din cauza vantului puternic. Acestia recomanda cetatenilor urmatoarele masuri preventive, specifice…

- Carambol intre trei mașini, pe drumul județean dintre Dragomirești și Barlad, pe fondul zapezii de pe carosabil. Aflate, se pare, in coloana, cele trei autoturisme au fost implicate, pe rand, in evenimentul rutier. Șoferul celei de a doua mașini nu a pastrat distanța fața de autoturismul aflat in fața…

- Trei accidente s-au produs in județul Constanța in noaptea dintre ani, soldate cu trei persoane ranite. Intr-unul, doua autoturisme au fost proiectate in alte trei mașini parcate, scrie Mediafax.Potrivit Poliției Constanța, o femeie de 28 de ani conducea in orașul Constanța și nu a dat prioritate…

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in localitatea Ciolpani, judetul Ilfov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 4 autoturisme. Cauza producerii a fost neasigurarea la schimbarea directiei de mers, iar in urma impactului au rezultat…

- Pretul energiei electrice si al gazelor din Romania va avea o tendinta de crestere, in contextul alinierii cu tarile europene, iar Guvernul trebuie sa spuna ce consumatori poate subventiona in continuare, a declarat, joi, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, intr-o conferinta de profil, informeaza…

- Nicușor Rustea și-a gasit sfarșitul in comuna Crețești, județul Ilfov, dupa ce fost lovit de doua mașini. In seara de sambata, 10 noiembrie, tanarul de 26 de ani iși aștepta iubita care venea cu microbuzul de la București, cand a fost spulberat pe DE 581, , in zona statiei din comuna. Trupul deja lovit…

- Lucrari de demolare, de edificare de noi constructii sau de extindere a acelora existente necesita intotdeauna o evacuare corecta a deseurilor rezultate pe respectivul amplasament. Din cauza faptului ca aceste resturi sunt uneori extrem de periculoase pentru sanatate umana, a animalelor, precum…