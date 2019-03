Copaci căzuți pe calea ferată. Trafic feroviar oprit temporar Din cauza vantului puternic, mai mulți arbori au cazut pe calea ferata. Traficul feroviar a fost oprit in județul Covasna. ”Echipele de intervenție acționeaza la aceasta ora intre stațiile Bixadu Oltului și Baile Tușnad pentru taierea și indepartarea unui arbore care s-a prabușit pe calea ferata. Dupa eliberarea gabaritului se va acționa cu doua drezine pantograf pentru remedierea deranjamentelor la linia de contact, care a fost rupta de copacul prabușit. Pentru a permite accesul cu utilajele de intervenție in zona afectata, trenul Regio 4517 a fost oprit temporar in stația Bixadu Oltului”,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

