- Pompierii intervin cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazine dintr-o gospodarie situata in municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Pompierii militari din cadrul ISU „Crișana” Bihor au raspuns, sambata noaptea, unui apel la 112 care anunța un incendiu intr-o gospodarie din Salonta. La adresa indicata au fost mobilizate trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detasamentului Salonta, dintre care doua de stingere si unul de…

- Misiune inedita pentru pompierii din Campulung Moldovenesc, care au salvat un pui de caprioara din albia paraului Valea Seaca. Vineri dimineața, in jurul orei 10:00, trecatorii au observat in albia paraului Valea Seaca, din Campulung Moldovenesc, un pui de caprioara care se zbatea sa iasa din apa. Insa,…

- Un șofer de 27 de ani a ramas blocat in cabina unui autotren in urma unui accident produs intre trei tiruri, joi, pe șoseaua de centura a Lugojului. A fost nevoie de ajutorul pompierilor pentru scoaterea acestuia dintre fiarele contorsionate ale autotrenului. Pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru…

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, pompierii au fost solicitați sa intervina, marți, la un accident rutier la ieșirea din comuna Șag, dupa ce un șofer s-a dat cu mașina peste cap. Conform acestora, la fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un ofiter si 5 subofițeri…

- Potrivit sursei citate, incendiul a fost declansat la un depozit de furaje, iar pentru stingerea focului pompierii botosaneni au actionat mai bine de 13 ore. La fata locului s-au deplasat trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Botosani, cu trei autospeciale cu apa si spuma, precum…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei citate, evenimentul a…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier, petrecut in centrul Capitalei, in care au fost implicate patru autoturisme, potrivit antena3."La un moment dat, am vazut o masina care facea slalom, celelalte masini lovite se aflau la semafor, nu imi dau seama cum.Avea viteza si la un moment…

- Un barbat care ar fi cazut din greșeala de la etajul 4 a supraviețuit dupa ce s-a agațat de sarmele pentru rufe de la etajul 2. Au venit cei de la Ambulanța și pompierii și l-au salvat. Totul s-a petrecut vineri dimineața, in jurul orei 8. Potrivit digi24.ro, deocamdata e neclar daca…

- Pompierii gorjeni au avut o misiune inedita, ieri, in municipiul Targu-Jiu. Salvatorii au fost chemati sa scoata un caine din lac. Patrupedul și-a gasit și „stapani”, la finalul operațiunii de salvare. „L-am botezat Nero!” Nero este un cațel fara stapan, care, in cautarea…

- O tanara de 28 de ani din Zalau a fost victima unui accident de circulație produs la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Zalau. Tanara traversa strada regulamentar. Vineri, 26 ianuarie a.c., la ora 10.15, un zalauan de 65 de ani conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul,…

- ISU Gorj: „In aceasta seara am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa pe strada Bicaz din municipiul Tg-Jiu. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu. La sosirea echipajelor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta dupa amiaza cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma si 5 subofiteri pentru scoaterea unui caine dintr o hazna in municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, incercand…

- Un barbat din comuna Calnic a murit, ieri, dupa ce casa i-a fost cuprinsa de flacari. Mai intai ar fi luat foc hainele lasate pe soba incinsa, iar acesta ar fi fost inconjurat de flacari, suferind arsuri in urma carora nu a mai putut fi salvat. Pompierii au reușit sa lichideze incendiul…

- O barca in care se aflau doi barbati s a rasturnat dupa ce s a lovit de o barja pe bratul Macin al Dunarii Vechi. Un barbat, de 57 de ani, din comuna Turcoaia, a disparut in timp ce prietenul sau a reusit sa se salveze. Victima este cautata de pompierii ISU Macin care, insa, nu au putut interveni imediat…

- A parasit locul accidentului, dar a fost depistat rapid de politisti: Pe D.N.1C, intre Baia Mare si Tautii Magheraus, s-a produs un accident de circulatie cu o victima iar soferul vinovat de producerea lui si-a continuat deplasarea. In urma sesizarii prin SNUAU 112, politistii Serviciului Rutier s-au…

- Pompierii intervin, vineri, pentru scoaterea unui barbat ce a cazut intr-un put adanc de circa 12 metri, aflat in apropierea ecluzei Dunare - Marea Neagra din localitatea Ovidiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea'. Conform purtatorului de cuvant al ISU 'Dobrogea',…

- Echipaje ale ISU Dobrogea și ale Serviciului Județean de Ambulanța intervin pentru salvarea unui barbat cazut intr-un puț adanc de aproximativ 15 metri, in Ovidiu. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați in aceasta dimineața…

- Un barbat de 64 de ani din Arges si-a pierdut viata, dupa ce a cazut in fantana. Un apel la 112 anunța ca in comuna Poienarii de Muscel, un localnic are nevoie de ajutor, iar la fața locului s-au deplasat pompierii și un echipaj de la Ambulanta. Salvatorii l-au gasit pe barbat in stare grava, dupa ce…

- Incendiu la o autoutilitara, in aceasta noapte, pe autostrada A1. Incidentul s-a produs la km 328, in jurul orei trei. Sursa foto: ISU Hunedoara „Pentru stingerea incendiului au intervenit echipaje ale Detașamentului de Pompieri Oraștie. In autoutilitara nu erau pasageri. Șoferul, cu cetațenie…

- Pompierii gorjeni au intervinit joi, 11 ianuarie, la un incendiu care a izbucnit la o casa de locuit in comuna Balanești, sat Balanești. Doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu au fos...

- Pompierii de la ISU Tulcea au intervenit pentru descarcerarea victimelor unui accident rutier produs in Tulcea. Acidentul a avut loc la ieșirea din localitatea Cataloi, spre Nalbant. La fața locului, Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit pentru descarcerarea și acordarea primului ajutor celor…

- Fata de 16 ani care a fost supusa de urgenta unei interventii chirurgicale a devenit, postoperator, instabila hemodinamic si circulator, a intrat în stop cardiorespirator si nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarata decedata în jurul orei 02,30., potrivit Agerpres.…

- Trei autoturisme au fost implicate in jurul orei 11 intr-un accident deosebit de grav pe strada Budiul Mic din Tirgu Mureș, ne-a informat ISU Horea Mureș. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului…

- Un accident rutier grav, din care a rezultat ranirea a doua persoane, s-a produs noaptea trecuta pe o strada din Pitești. Puțin dupa miezul nopții, pe strada Armand Calinescu din Pitești doua autoturisme s-au tamponat. In accident au fost implicate doua persoane: un barbat de 38 de ani și un barbat…

- O fetita in varsta de 11 ani a decedat in noaptea de joi spre vineri in urma unui accident rutier petrecut pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului.Soferul masinii implicate in noaptea de joi spre…

- Președintele Republicii Macedonia, dr. Gjorge Ivanov, a felicitat, in 2013, comunitatea aromana din Republica Macedonia cu ocazia Zilei naționale a aromanilor, din 23 mai. El vorbea de rolul semnificativ al aromanilor (vlahilor) in lupta pentru inființarea statului modern macedonean, amintindu-l, printre…

- Prima zi a anului 2018 se dovedește a fi crunta pentru o familie din localitatea timișeana Saravale. In zori, parinții unii tanar de 22 de ani, au chemat polișțiștii și pompierii militari. Iși gasisera baiatul spanzurat in podul casei. Alarma a fost data luni dimineața in jurul orei 7. Polițiștii și…

- Polițiștii salajeni au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului fara incuviințarea poliției fața de un barbat care a provocat un accident de circulație la Romanași.

- Politistii au fost sesizati ca pe D.N.18, pe raza orasului Borsa, s-a produs un accident de circulatie cu victime iar soferul vinovat de producerea lui a parasit locul faptei. Din cercetarile efectuate s-a constatat ca un tanar de 23 de ani, din Satu Nou de Sus, care conducea un autoturism pe strada…

- Un barbat din localitatea Sabaoani a intrat intr-o stare avansata de hipotermie dupa ce a cazut, marti seara, in a doua zi de Craciun, intr-o fosa septica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit dispeceratului ISU, pentru scoaterea barbatului din fosa a intervenit un…

- Un accident rutier grav, din care au rezultat doua victime, a avut loc marti, in comuna Bughea de Sus.Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului, iar masina a ajuns in albia unui curs de apa. Doua persoane au fost ranite in accident, insa nu a fost nevoie de interventia unui echipaj…

- Detasamentul de pompieri Zalau a organizat si desfasurat, miercuri, un exercitiu cu forte in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in cazul producerii unui incendiu la Scoala Gimnaziala Porolissum Zalau. Scopurile principale urmarite ale exercitiului au fost urmatoarele: verificarea capacitatii…

- Un angajat SRI aflat sub influența alcoolului este cercetat dupa ce a provocat un accident rutier pe Drumul Național 1, in apropierea localitații ilfovene Tancabești, in urma caruia a murit o femeie de 35 de ani. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00 , pe raza localitatii Tancabesti, judetul Ilfov,…

- Un ofițer SRI a provocat un accident mortal, dupa ce a consumat alcool. Un angajat din Serviciul Roman de Informații este anchetat dupa ce luni dupa-amiaza a lovit cu mașina o femeie, in localitatea Tancabesti, județul Ilfov. Accidentul a avut loc in jurul orei 18:00. Victima a fost lovita in timp ce…

- Pompierii maramureșeni au intervenit la 3 situații de urgența in intervalul 15.12.-17.12.2017. Sambata, 16.12, pompierii Detașamentului ” Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare au intervenit in localitatea Ilba, alaturi de pompierii voluntari, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case.…

- Accident cu trei mașini in Capitala, duminica dimineața. Un șofer s-a urcat baut la volan și a lovit doua mașini. Reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat, duminica dimineata, ca a avut loc un accident rutier pe Splaiul Independentei, in zona Casei Radio, in eveniment fiind implicate…

- Pompierii militari și cei voluntari continua cautarile in cazul barbatului de 57 de ani din Josenii Bargaului, care ar fi cazut aseara in raul Bistrița Ardeleana. Zeci de persoane participa la cautari.

- Magdalena Serban din Teleorman s-a trezit implicata, fara sa vrea, in cazul crimei de la metrou, dupa ce profilul ei de Facebook a fost confundat de internauti cu cel al criminalei din Craiova, din cauza coincidentei de nume.

- Pompierii timișeni au trimis la fața locului doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, un echipaj SMURD și 10 subofițeri. Salvatorii sunt ajutați la stingerea incendiului și de voluntarii din localitate. In timpul intervenției, cei de la ISU au descoperit in imobil cadavrul carbonizat…

- Accidentul s-a produs la kilometrul 508 al A1, intre Timișoara și Arad, pe sensul de mers spre Arad. Din primele informații se pare ca un autotutren a lovit din sapte o autoutilitara pe care a proiectat-o intr-un parapet. In autoutilitara se aflau doi barbați, insa numai unul dintre…

- Procuratura raionului Stefan Voda a finalizat urmarirea penala si a trimis in judecata cauza penala de invinuire a unui localnic de incalcarea regulilor de securitate a circulatiei de catre persoana care conduce mijlocul de transport. Incidentul s-a soldat cu decesul unei persoane, șoferul fiind in…

- Aceasta este singura situatie in care soferul are voie sa paraseasca locul accidentului cu victima fara incuviintarea Politiei. Medicii de la spital au fost insa aceia care au anuntat Politia, oamenii legii deschizand un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. „La data de 27 noiembrie, politistii…

- Barbatul de 67 de ani, din comuna Obrejița, care la inceputul acestei luni și-a omorat soția in bataie, ramane in arest. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au admis cererea procurorilor și au dispus prelungirea masurii arestarii preventive cu inca 30 de zile, incepand din data de…

- Joi, 23.11.2017, Detasamentul de pompieri Zalau a organizat si desfasurat un exercitiu cu forte in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in cazul producerii unui incendiu la un lacas de cult (catedrala Sfanta Vineri din Zalau). Scopurile principale urmarite ale exercitiului au fost urmatoarele:…

- Pompierii, polițiștii și cadrele medicale din Constanța s-au confruntat, marți, cu mai multe evenimente cu final tragic, care par sa confirme superstiția celor trei ceasuri rele. Printre aceste evenimente s-au numarat și doua cazuri de sinucidere, ambele in jurul pranzului. Prima solicitare a fost pe…

- Alerta in Portul Constanta. O persoana a fost ranita dupa ce a cazut in hangar.Din primele informatii incidentul a avut loc in Dana 35.Victima, care a cazut de la aproximativ 6 m inaltime si este constienta. La fata locului intervin cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. ...

- O femeie de 44 de ani din judetul Vaslui a fost victima un grav accident rutier, dupa ce a fost luata la ocazie. In urma accidentului, produs noaptea, victima a fost scoasa din masina avariata si abandonata pe un camp, fiind gasita dupa 6 ore de un cioban.