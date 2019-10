Stiri pe aceeasi tema

- Victorie de rasunet a echipei River Plate in Superclasico, in fata marei rivale Boca Juniors. "Milionarii" au castigat cu 2-0 prima mansa din semifinalele Copei Libertadores, pe care au jucat-o pe teren propriu.

- Justiția argentiniana l-a condamnat joi pe fotbalistul Jonathan Fabbro la 14 ani de inchisoare, dupa ce a fost condamnat pentru violarea fiicei fratelui sau, Dario. Autoritațile judiciare din Argentina au stabilit ca fetița a fost abuzata de unchiul sau de la varsta de 5 ani pana la 11 ani.…

- Novak Djokovic (32 de ani, 1 ATP) s-a calificat in aceasta dimineața in turul III la US Open, dupa victoria in trei seturi reușita in fața argentinianului Juan Ignacio Londero (26 de ani, 56 ATP), scor 6-4, 7-6 (3), 6-1. Sarbul a trecut insa prim mari emoții din cauza unei accidentari la umarul stang.…

- "Cu siguranța prezidențiabilul PSD va intra in turul II și noi speram sa și caștigam. In 2014, sondajele il dadeau pe candidatul Iohannis cu 20% și a caștigat. Eu ma bazez pe forța acestui partid, pe forța PSD. Eu cred ca PSD s-a unit și rezultatele de la prezidențiale vor arata acest lucru.…

- Selectionata de fotbal a Braziliei a castigat pentru a noua oara in istoria sa Copa America, campionatul pe natiuni al Americii de Sud, in finala caruia a invins cu scorul de 3-1 (2-1) reprezentativa statului Peru, duminica, pe legendarul stadion Maracana din Rio de Janeiro, in fata

- Reprezentativa Statelor Unite ale Americii a castigat Cupa Mondiala la fotbal feminin, duminica, impunandu-se cu scorul de 2-0 in finala cu Olanda, disputata la Lyon, relateaza news.roGolurile au fost marcate de Rapinoe ’61 (penalti) si Lavelle ’69. SUA a mai castigat CM la fotbal feminin…