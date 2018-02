Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a reprezentat Guvernul Romaniei, joi, 1 februarie a.c., la dezbaterea pe tema prevenirii și combaterii traficului de persoane ”Executive Leadership in the Response to Trafficking in Persons”, organizata de catre Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Ana…

- Cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al relatiilor dintre cele doua state, precum si noile perspective de intensificare a dialogului in domeniul apararii s-au aflat pe agenda discutiilor dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si omologul sau din Georgia, Levan Izoria, aflat in…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si 'situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta…

- Ministrul de Externe din Polonia, Jacek Czaputowicz, a facut un apel disperat in problema crizei refugiatilor. Oficialul din Guvern a declarat ca frontierele trebuie sa fie sigilate, mentionand totodata ca tara sa intentioneaza sa ofere asistenta in zonele din care vin imigrantii. Membrul guvernului…

- Ministrul de Externe din Polonia, Jacek Czaputowicz, a facut un apel disperat in problema crizei refugiaților. Oficialul din Guvern a declarat ca frontierele trebuie sa fie sigilate, mentionand totodata ca tara sa intentioneaza sa ofere asistenta in zonele din care vin imigrantii, a scris vineri PAP.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intalnirilor vor fi abordate subiecte legate de pregatirea…

- Lech Przemieniecki este noul CEO al retailerului PPT Preturi pentru Tine, dupa ce in ultimii opt ani el a fost pe rand vicepresedinte si apoi presedinte al celei mai cunoscute companii de retail din Polonia, TXM S.A, care opereaza peste 350 de magazine in Polonia, Cehia, Slovacia si Romania.…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca pe agenda Summitului NATO din iulie trebuie sa figureze relatia Aliantei cu Rusia, dar si intarirea parteneriatului NATO - Uniunea Europeana. "In plus,…

- Romania va sprijini negocierile unui acord de asociere intre Uniunea Europeana si Republica San Marino, a spus ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, vineri, in urma discutiilor cu omologul Nicola Renzi, informeaza news.ro."Romania va sprijini avansarea evolutiilor in domeniul negocierii…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale al Republicii Italiene, Angelino Alfano, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context, am decis impreuna cu domnul prim-ministru Abe sa lansam demersurile necesare pentru…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Polonia doreste continuarea 'dialogului' pentru rezolvarea disputei cu Comisia Europeana, care acuza Varsovia de nerespectarea statului de drept si o ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, relateaza AFP. 'Ne bazam pe dialog pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale, transmis...

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES. Aceasta este prima vizita in Romania…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, 8 ianuarie 2018, la Haga, pentru a discuta cu ministrul Afacerilor Externe al Regatului Tarilor de Jos, Halbe Zijlstra, despre aderarea Romaniei la Schengen și relațiile intre cele doua țari in plan european. Vizita a fost prilejul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut vineri, 5 ianuarie a.c., o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, la inițiativa acestuia din urma. Discuția a vizat stadiul și perspectivele de dezvoltare ale relațiilor dintre Romania și Statul Israel, respectiv evoluțiile…

- K. Iohannis: Statutul Ierusalimului trebuie stabilit prin acord intre parti Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Presedintele României, Klaus Iohannis, a avut astazi o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, la initiativa acestuia.…

- Discuția a vizat stadiul și perspectivele de dezvoltare ale relațiilor dintre Romania și Statul Israel, respectiv evoluțiile legate de adoptarea, la 21 decembrie 2017, la nivelul Adunarii Generale a ONU, a proiectului de rezoluție pe tema statutului Ierusalimului, fiind abordata pe scurt, in acest…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, discutia a vizat stadiul si perspectivele de dezvoltare ale relatiilor dintre Romania si Statul Israel, respectiv evolutiile legate de adoptarea, la 21 decembrie 2017, la nivelul Adunarii Generale a ONU, a proiectului de rezolutie pe tema statutului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a apreciat in mod deosebit relația apropiata de prietenie dintre cele doua state și popoare, bazata pe interese comune, se arata in comunicatul de presa al Presedintiei. Totodata, Netanyahu a adresat mulțumiri pentru votul de „abținere” al Romaniei cu ocazia…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, una dintre temele abordate fiind problematica statutului Ierusalimului si evolutiile de dupa adoptarea proiectului de rezolutie la nivelul Adunarii Generale a ONU pe aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Preşedintele Klaus Iohannis atrage însă atenţia asupra unor vulnerabilităţi…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv…

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise in timpul regimului comunist, lege introdusa in 1997 de executivul de stanga aflat la acea vreme la putere in Polonia, transmit AFP si PAP. Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca nu doreste sa comenteze deciziile Parlamentului de la Varsovia, dar a spus ca Polonia este o tara pentru care are toata admiratia, in timp ce senatorul PMP Traian Basescu a sustinut ca atunci cand Romania a intrat in Uniunea Europeana…

- Tudorel Toader a spus ca, intr-adevar, nu l-a cautat niciodata pe Klaus Iohannis, dar nu inseamna ca l-a evitat, el sustinand ca i se pare normal sa ramana in banca sa si de acum incolo, in limitele competentelor sale. "Oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii acestor…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis a marturisit ca ia in calcul sa faca un referendum pentru justiție, anunțat la inceputul anului dar de care nu a mai spus nimic. Șeful statului s-a aratat nemulțumit de faptul ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu l-a sunat inainte de a trimite in Parlament propunerea…

- Dup Brexit, ar putea urma Polexit! Un fost ministru de Externe al Poloniei afirma ca relațiile dintre Polonia și UE s-ar putea incheia cu o ieșire a țarii din comunitatea europeana.Relațiile intre Uniunea Europeana și Polonia ar putea sa se termine cu un Polexit, in cazul in care autoritațile…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat vineri la Summitul Euro in format extins de la Bruxelles, context in care a reiterat angajamentul Romaniei de a adera la zona euro cat mai curand posibil, informeaza Romania TV.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, discutiile din cadrul reuniunii…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat vineri la Summitul Euro in format extins de la Bruxelles, context in care a reiterat angajamentul Romaniei de a adera la zona euro cat mai curand posibil. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, discutiile din cadrul reuniunii s-au concentrat…

- Michal Pomorski este un ziarist polonez. Are 36 de ani și a vizitat Romania de multe ori. Ii place! Un interviu despre sport, comparații intre ceea ce se intampla in Polonia și Romania, lucruri inedite despre tendințele și perspectivele lumii la care se pricepe toata lumea. Sau macar pretinde. Gazeta…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu delegația Bancii Mondiale. In cadrul discuțiilor, șeful statului a precizat ca prioritatea investiționala numarul unu in Romania trebuie sa fie infrastructura pe transport. Reprezentanții Bancii Mondiale au susținut același punct de vedere in cadrul unei intalniri…

- Alianta dintre Polonia si Romania este una dintre cele mai stranse din Europa si relatiile dintre cele doua tari sunt excelente, a apreciat Pawel Soloch, seful Biroului Securitatii Nationale (BBN) al Poloniei, care s-a intalnit la Varsovia cu Ion Oprisor, consilier pe probleme de securitate nationala…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate incidentul produs in localitatea germana Bergkamen, unde a avut loc un incendiu intr-o cladire de locuinte unde traiau si romani. "Presedintele Romaniei Klaus Iohannis este consternat de incidentul care a avut loc in localitatea germana Bergkamen,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, l-a primit luni pe viceprim-ministrul si ministrul Afacerilor Externe al Republicii Slovenia, Karl Erjavec. Potrivit unui comunicat transmis, luni, Agerpres discutiile dintre cei doi oficiali au evidentiat interesul reciproc pentru intensificarea dialogului…

- In cadrul participarii de vineri, La Bruxelles, la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, seful statului a avut intrevederi cu presedintele Ucrainei si cu premierul Republicii Moldova. „In cadrul intrevederii cu presedintele Petro Porosenko, presedintele Klaus Iohannis a reiterat…

- Iohannis, de Ziua Internationala a Drepturilor Copilului: Este obligația noastra sa le asiguram tuturor șanse echitabile Președintele Klaus Iohannis, a transmis un mesaj, luni, de Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului, in care a spus si ca neglijența, abuzurile sau violența de orice fel asupra…

- Astazi este Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului. Cu acest prilej, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de susținere a drepturilor copiilor pe care-l prezentam și noi, in cele ce urmeaza. „20 noiembrie 1989 are o semnificație aparte, fiind data la care s-a adoptat Convenția ONU cu…

- Secretarul de stat Rex Tillerson, care a ajuns miercuri in Romania, a avut o discutie cu ministrul de Externe roman, Teodor Melesanu, potrivit fotografiilor facute publice de catre Ambasada SUA la Bucuresti. La intalnire a fost prezent si ambasadorul Hans Klemm. "Bun venit secretarului…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca noul raport MCV reprezinta un semnal de alarma iar Romania risca sa faca pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției. Șeful statului mai precizeaza și faptul ca se va folosi de toate mijlocele ce ii sunt la dispoziție…