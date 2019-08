Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 29 iulie 2019, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Republicii Franceze in Romania, Michegrave;le Ramis. In cadrul discutiei au fost abordate atat subiecte privind cooperarea in context european, cat si temele de interes pentru relatia…

- Cei doi oficiali au subliniat atasamentul profund si sustinerea reciproca pentru intarirea relatiilor dintre Romania si SUA, potrivit unui comunicat al Camerei Deputatilor, in cadrul discutiilor. "Romania este si va ramane un sustinator puternic al legaturii transatlantice. Aceasta legatura…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Vasile-Daniel Suciu, a declarat luni ca instituirea indemnizatiei pentru limita de varsta in cazul primarilor ar urma sa aiba un impact bugetar de 100 - 150 de milioane de lei. Pensiile speciale pentru alesii locali sunt incluse in Codul Administrativ…

- Liderul PSRM, Zinaida Greceanii, aleasa ilegal in funcția de președinte al Parlamentului cu voturile PAS și PPDA, partide care se declara pro-europene, in 2009 a rupt relațiile diplomatice cu Romania. Mai exact, pe 8 aprilie 2009, prim-ministrul de atunci, Zinaida Greceanii, l-a expulzat pe ambasadorul…

- Premierul Viorica Dancila a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, context in care a reiterat, din prisma Presedintiei Consiliului UE, interesul pentru o retragere ordonata a Marii Britanii din UE, pe baza Acordului negociat.…

- 10 studenți voluntari ai Crucii Roșii Dambovița, insoțiți de Raul Pavelescu, directorul Crucii Roșii Dambovița, secretarul Eugen Florea și secretarul general al Asociației Romane de prietenie cu R. P. Chineza, Gheorghe Popescu, au avut onoarea de a fi invitați la evenimentul „Predarea Ștafetei” organizat…

- Fostul presedinte Traian Basescu a criticat guvernul Dancila pentru disponibilitatea de a construi reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda cu o companie de stat din China. Acesta a spus ca „este in neregula” ca Romania sa devina „dependenta de tehnologia nucleara” a Chinei, in conditiile in care partenerii…

- «Excelența Sa, doamna Jiang Yu, ambasador al Republicii Populare Chineze in Romania, ne-a vizitat ieri la Consiliul Județean Sibiu și am discutat despre un acord de infrațire intre județul Sibiu și cea mai dezvoltata provincie a Chinei, Jiangsu, cu o populație de aproximativ 80 de milioane de locuitori.…