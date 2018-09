Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, aflat intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, a anuntat, marti, ca a avut ocazia sa discute cu mai multi oficiali americani despre cooperarea in domeniu. "Seara trecuta am fost invitat de catre comandantul Garzii Nationale a SUA, domnul general Joseph Lengyel,…

- Reprezentanti ai tarilor riverane Marii Negre - Bulgaria, Romania si Turcia, ai structurii de comanda a NATO - Comandamentul Aliat pentru Transformare, precum si ofiteri specialisti in domeniul instruirii din Marea Britanie, Italia, Polonia, Spania, Ungaria si Statele Unite ale Americii au participat,…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, impreuna cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, au luat parte astazi, 11 septembrie, in baza militara de la Deveselu, la ceremonia de comemorare a victimelor antentatelor din 11 septembrie 2001, din SUA. Ministrul Fifor a declarat, in cuvantul sau, ca Romania…

- "Suntem deja in al doilea an cu rachetele Patriot. Anul trecut am achizitionat primul sistem de rachete Patriot. Acum suntem in faza in care suntem pregatiti sa platim al doilea sistem. Suntem pregatiti sa facem aceasta plata (inca un miliard de dolari -n.r.). Probabil la inceputul lunii septembrie,…

- La sediul Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii a avut loc intrevederea ambasadorului George Cristian Maior cu senatorul Robert Menendez, co-presedinte al Comitetului pentru relatii externe din Senatul SUA.