- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Printre cei 2756 de functionari demisi la ordinele presedintelui Recep Tayyip Erdogan se numara si ministrii de Interne, precum si cei de la Afaceri Externe si Aparare, potrivit decretului publicat in jurnalul oficial. Printre cei demisi la ordinul presedintelui Turciei sunt 637 de militari si 105…

- Turcia intentioneaza sa-si deschida o ambasada in Ierusalimul de Est, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la cateva zile dupa ce lideri musulmani reuniti la un summit la Istanbul au cerut recunoasterea Ierusalimul de Est drept capitala unui stat palestinian, ca reactie la…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a eliberat in urma cu cateva saptamani pe activistii tatari din Crimeea, liderii Mejlisului – Ahtem Chiygoz și ilmi Umerov – în schimbul a dosi asasini ai serviciilor ruse, care au fost prinsi de politia turca, a declarat deputatul ucrainean Mustafa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au avertizat, intr-o conferinta de presa comuna, ca recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala Israelului risca sa sporeasca tensiunile in Orientul Mijlociu, relateaza AFP, conform news.ro.”Rusia…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lecții de moralitate'' de la președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters și AFP. ''Domnul Erdogan a atacat Israelul. Nu obișnuiesc…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala in Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvant al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele rus Vladimir Putin va intreprinde luni o vizita la Ankara, pentru convorbiri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, axate pe problema Siriei si a Ierusalimului, a anuntat vineri presedintia turca, informeaza AFP. Aceasta vizita survine, pe de o parte, in conditiile in care armata…

- UPDATE Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Turcia nu poate fi condamnata de "tribunale virtuale" din SUA, a apreciat sambata președintele turc Recep Tayyip Erdogan, referindu-se la un proces care are loc la New York impotriva omului de afaceri turc de origine iraniana Reza Zarrab care l-a implicat pe liderul de la Ankara in incalcarea…

- Macron și Obama vor avea "un dejun privat", a menționat aceeași sursa. Obama se va afla sambata la Paris unde urmeaza sa rosteasca un discurs la 'Les Napoleons', o rețea de peste 3.000 de reprezentanți ai industriei comunicațiilor. Axata pe deplasari in teritoriu, intalniri cu oamenii…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului au avut, miercuri, o reuniune la Soci, unde au discutat despre conflictul din Siria si au exprimat obiectivul de a gasi o solutie politica pentru rezolvarea crizei. Cele trei state au afirmat angajamentul pentru protejarea suveranitatatii si integritatii teritoriale…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'în zilele urmatoare' în Grecia, aceasta fiind prima vizita a unui președinte turc în ultimii 65 de ani în aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, informeaza Agerpres. 'Președintele nostru va fi…

- Yalcin Topcu, seful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat, luni, ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO, afirmand ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. Topcu a precizat ca este timpul ca Parlamentul…

- Halterofilul turc Naim Suleymanoglu, campion olimpic în 1988, 1992 si 1996, un sportiv legendar în tara sa, a decedat vineri la vârsta de 50 ani într-un spital din Istanbul, relateaza agentia turca Anadolu. Supranumit ''Hercule de buzunar'', pentru…

- Saad Hariri, premierul demisionar libanez a ajuns sambata dimineața la Paris, unde urmeaza sa aiba o intalnire cu președintele francez Emmanuel Macron, informeaza agențiile de presa internaționale.

- Turcia a ordonat retragerea militarilor sai de la un exercitiu NATO in Norvegia, a anuntat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, afirmand ca a fost prezentat drept 'inamic' in cadrul acestui exercitiu, relateaza AFP si publicatia Hurriyet Daily News, potrivit agerpres.ro. 'Ieri, a…

- Emmanuel Macron impreuna cu sotia sa Brigitte au inceput luni, la Stade de France, in prezenta predecesorului sau, Francois Hollande, sa aduca o serie de oamgii victimelor atentatelor de la 13 noiembrie 2015, soldate cu 130 de morti la Paris si Saint-Denis, relateaza AFP, conform news.ro.Seful…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- O suta de tari au fost invitate sa participe la Summitul pentru clima de la Paris, ce va avea loc pe 12 decembrie, insa, "pentru moment", presedintele american, Donald Trump, nu a primit aceasta invitatie, a anuntat marti Presedintia franceza, citata de AFP. Acest summit, pe care Franta il organizeaza…

- Cavusoglu a anunțat sambata pe contul sau de Twitter ca s-a intalnit cu Gabriel și ca ei au discutat "chestiuni dificile (și) așteptari reciproce".Mai mulți activiști pentru drepturile omului au fost eliberați din inchisoare la sfarșitul lunii octombrie, in așteptarea procesului, inclusiv…

- Starea de urgența, care inițial era prevazuta sa dureze trei luni, a fost prelungita in șase randuri, ultima data in luna iulie cand Parlamentul a votat pentru extinderea acestui regim de excepție.Ea urmeaza sa fie inlocuita cu o noua lege antiterorista, promulgata luni de președintele…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a cerut premierului irakian Haider al-Abadi într-o discuție telefonica sa poarte ''un dialog'' cu kurzii ''ținând cont'' de drepturile lor ''în cadrul unitații Irakului'', conform unui comunicat…

- Poliția din Turcia a arestat 49 de cetațeni straini în capitala țarii, Ankara, sub acuzația ca ar avea legaturi cu gruparea terorista Stat Islamic (SI), a anunțat, sâmbata, agenția Anadolu. În total au fost emise 55 de mandate de arestare. Suspecții sunt acuzați…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan spune ca aderarea Turciei la Uniunea Europeana ar putea contribui la depasirea problemelor cu care se confrunta spațiul intracomunitar, relateaza site-ul agentiei Anadolu, citat de Mediafax . “Escaladarea xenofobiei nu va aduce beneficii nimanui. Visul de putere…

- Primarul capitalei Ankara, Melih Gokcek, in funcție din 1994, a anunțat luni ca va demisiona, intr-un context de presiuni exercitate de președintele Recep Tayyip Erdogan care cauta sa iși intareasca puterea și sa reinnoiasca randurile partidului sau in perspectiva alegerilor din 2019, relateaza AFP.…

- Cei doi președinți au discutat despre eforturile comune din cadrului procesului de la Astana, inclusiv pentru crearea de 'zone de dezescaladare' in Siria, precum și despre coordonarea ulterioara in vederea rezolvarii situației din Siria, arata comunicatul. Negocierile de la Astana sunt mediate…

- 'Poporul turc nu mai sprijina acest proces (de aderare la UE) pentru ca exista dezamagire și resentimente din cauza unei asemenea ascensiuni a islamofobiei și a prezentarii denaturate a Turciei', a declarat ministrul Cavusoglu la Istanbul, intr-un discurs ținut cu prilejul unui forum internațional…

- Ministerul de Externe turc a anuntat miercuri ca Ankara nu se va supune 'conditiilor' impuse de SUA pentru a solutiona problema suspendarii vizelor aparuta intre cele doua tari, relateaza Reuters. Totusi, purtatorul de cuvant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan a avut un ton mai moderat, afirmand…

- Ankara nu va recunoaste anexarea Crimeei de catre Rusia, a promis presedintele turc Recep Tayyip Erdogan intr-o vizita in Ucraina, relateaza The Associated Press.Turcia va continua sa sustina suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, a subliniat Erdogan luni, in cadrul acestei…

- E razboi diplomatic între Turcia si Statele Unite ale Americii, dupa ce un angajat turc al misiunii americane a fost arestat pentru spionaj. Autoritatile turce sustin ca ar fi avut legaturi cu Fethullah Gulen, artizanul, în ochii Ankarei, al loviturii de stat esuate din iulie 2016,…

