Stiri pe aceeasi tema

- Romania continua sa sprijine trecerea la o noua etapa a relatiei de parteneriat NATO-Republica Moldova si saluta deschiderea, in acest sens, a Biroului de legatura NATO la Chisinau, a declarat ministrul Apararii Nationale al Romaniei, Mihai Fifor, dupa o intrevedere la Chisinau cu omologul sau moldovean,…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, efectueaza luni, o vizita oficiala la Chișinau, la invitația ministrului Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza. Pe parcursul acestei vizite, este insoțit de șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca. In cadrul discuțiilor oficiale, cei…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, se afla intr-o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza. Mihai Fifor este insoțit de șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciuca.

- Ministrul Apararii din Romania, Mihai Fifor se afla in vizita oficiala la Chișinau. Fifor urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau, ministrul Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza.

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua luni, 5 februarie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza, informeaza un comunicat MApN. Pe parcursul acestei vizite, va fi insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul…

- Mitropolia Basarabiei a beneficiat si va beneficia în continuare de sprijinul statului român în ceea ce priveste "consolidarea sa institutionala, precum si recuperarea patrimoniului confiscat abuziv de autoritatile sovietice de ocupatie". Acesta este raspunsul Guvernului…

- Ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, vine astazi intr-o vizita oficiala in Moldova la invitatia omologului sau de la Chisinau, Eugen Sturza. Este prima vizita in Moldova a unui ministru din noul executiv de la București.

- Așadar, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va efectua, luni, 5 februarie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza, a informat MApN. Pe parcursul acestei vizite, ministrul Mihai Fifor va fi insotit de seful Statului Major…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua luni, 5 februarie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza. Potrivit unui comunicat al MApN, pe parcursul acestei vizite, va fi insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va efectua luni, 5 februarie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza, a informat duminica MApN. Pe parcursul acestei vizite, ministrul Mihai Fifor va fi insotit de seful Statului Major…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va efectua luni, 5 februarie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza, a informat duminica MApN. Pe parcursul acestei vizite, ministrul Mihai Fifor va fi insotit de seful Statului Major…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al relatiilor dintre cele doua state, precum si noile perspective de intensificare a dialogului in domeniul apararii s-au aflat pe agenda discutiilor dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si omologul sau din Georgia, Levan Izoria, aflat in…

- La un referendum la care votanții ar avea de ales între aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana și aderarea la Uniunea Eurasiatica, 37,6% ar selecta prima opțiune, iar 42,5% – pe cea de a doua. Arata rezultatele studiului sociologic „Vox Populi – ianuarie 2018”,…

- Daca se va face o estimare a pagubelor financiare cauzate Republicii Moldova de prezența militara a armatei ruse în stânga Nistrului, acesta ar fi un avantaj în dialogul moldo-rus. Totodata, este puțin probabil ca Moldova va obține bani de la Federația Rusa. Aceasta opinie a fost…

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut astazi o întrevedere cu seful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko. Oficialii au discutat despre agenda europeana a Republicii Moldova, implementarea Acordului de Asociere…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- Daca duminica viitoare ar avea loc un referendum la care cetațenii Republici Moldova ar vota cu privire la Unirea Republicii Moldova cu România, 32% din respondenți ar fi „pentru”, potrivit unui sondaj realizat de IMAS la comanda Partidului Democrat din Republica Moldova, scrie…

- Un camion plin cu porci este blocat, înca de sâmbata, la Albita, în zona neutra dintre România si Republica Moldova. Animalele trebuiau sa ajunga la un abator din tara vecina, însa nu pot trece granita deoarece exportatorului îi lipseste un act. Nu pot fi nici…

- In cadrul intrevederii, parțile au menționat ca deschiderea Oficiului constituie o etapa importanta in relațiile Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantica, etapa ce va contribui la consolidarea in continuare a dialogului politic și a cooperariipractice cu NATO, fara insa a aduce atingere…

- In cadrul intrevederii, parțile au menționat ca deschiderea Oficiului constituie o etapa importanta in relațiile Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantica, etapa ce va contribui la consolidarea in continuare a dialogului politic și a cooperarii practice cu NATO, fara insa a aduce atingere…

- Prim-ministrul Pavel Filip si Secretarul General adjunct NATO, Rose Gottemoeller, aflat într-o vizita oficiala în tara noastra, au participat astazi la inaugurarea Oficiului de Legatura NATO în Republica Moldova. Ceremonia a fost precedata de întrevederea bilaterala dintre…

- Premierul Pavel Filip a participat vineri, 8 decembrie, la inaugurarea Oficiului NATO la Chisinau. Alaturi de oficialul moldovean a fost prezent si secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottemoeller. Prim-ministrul Republicii Moldova si-a exprimat convingerea ca acest eveniment „va aduce o restartare…

- Ministrul de externe moldovean Andrei Galbur a „reiterat cu fermitate” la reuniunea consiliului ministerial al OSCE care a început joi la Viena cererea Republicii Moldova privind „retragerea completa a forțelor militare ruse” din stânga Nistrului scrie paginaderusia.ro…

- Banca Europeana de Investiții urmeaza sa acorde Republicii Moldova un imprumut in valoare totala de 80 milioane de euro, pentru construcția unei stații back-to-back in Vulcanești și a unei linii de transport de 400 kV intre Vulcanești și Chișinau, precum și pentru extinderea stațiilor de transformare…

- Igor Dodon i-a adresat un mesaj de felicitare Președintelui României, Klaus Iohannis, în numele poporului Republicii Moldova, cu prilejul Zilei Naționale a României, se arata într-un mesaj scris pe pagina sa de Facebook. „EXCELENTA, Îmi face…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut joi o intrevedere cu omologul moldovean, Eugen Sturza, aflat in vizita la Bucuresti cu prilejul participarii la Parada de Ziua Nationala a Romaniei.Potrivit unui comunicat transmis de MApN, discutiile s-au axat pe stadiul cooperarii bilaterale…

- Conflictul transnistrean este departe de a fi soluționat. Este nevoie ca cetațenii Republicii Moldova sa aiba o atitudine mai critica fata de acțiunile guvernanților si fața de scenariile lor privind soluțiile posibile. Declarația a fost facut de catre Oazu Nantoi, unul dintre autorii carții „România…

- Ministrul Apararii de la Chisinau, Eugen Sturza, efectueaza o vizita la Bucuresti, in perioada 29 noiembrie - 2 decembrie, la invitatia ministrului Apararii Nationale a Romaniei, Mihai Fifor.

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, luni, ca Uniunea Europeana nu este preocupata de soarta Republicii Moldova, adaugând ca guvernele proeuropene care au fost la putere la Chisinau au ”mimat” ca urmaresc integrarea europeana a tarii, relateaza Unimedia.info.…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, luni, ca Uniunea Europeana nu este preocupata de soarta Republicii Moldova, adaugand ca guvernele proeuropene care au fost la putere la Chisinau au ”mimat” ca urmaresc integrarea europeana a tarii, relateaza Unimedia.info. Declaratiile…

- Potrivit lui Dodon, dezamagirea europenilor fața de Chișinau e constanta, iar șansele Republicii Moldova de a se integra in UE sunt egale cu zero in urmatoarele decenii. In opinia sa, se adeverește faptul ca pana acum guvernarile proeuropene au promovat o 'geopolitica a iluziilor'.In mesajul…

- Sturza si Jonathan Parish, loctiitorul asistentului secretarului general NATO pentru Politici de Aparare si Planificare, au avut luni o intrevedere la Bruxelles. Dialogul dintre cei doi s-a bazat pe proectele derulate de Alianta Nord-Atlantica in Republica Moldova, dar si participarea trupelor moldovene…

- Președintele pro-rus Igor Dodon a concluzionat, dupa Summitului Parteneriatului Estic care a avut loc la Bruxelles, ca șansele Moldovei de a se integra în UE sunt aproape egale cu zero pentru urmatoarele decenii. Mai mult, Dodon susține ca pâna acum guvernarile pro-europene…

- Biroul de legatura NATO la Chisinau va fi inaugurat oficial la începutul lunii decembrie, a anuntat Jens Stoltenberg, secretarul general al organizatiei de securitate, în cadrul unei întrevederi la Bruxelles cu premierul moldovean Pavel Filip, potrivit site-ului postului Radio…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut joi o intalnire bilaterala cu ministrul italian al apararii, Roberta Pinotti, in cadrul deplasarii de doua zile pe care o efectueaza la Roma, in Italia, informeaza MApN. Cei doi miniștri au abordat teme prioritare de pe agenda bilaterala,…

- Oficiul de legatura NATO va fi deschis la Chișinau la începutul lunii decembrie. La inaugurarea centrului va participa și Rose Gottemoeller, adjunctul secretarului general NATO. Evolutia relatiilor dintre Republica Moldova si Alianța Nord-Atlantica (NATO) a fost examinata astazi, 23…

- Premierul Pavel Filip a avut o intrevedere joi, 23 noiembrie, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Prim-ministrul a reiterat interesul Republicii Moldova de a consolida in continuare dialogul politic si cooperarea la nivel practic cu Alianta Nord Atlantica in spiritul programului…

- În perioada 2014-2020, Republica Moldova poate accesa de la 610 milioane pâna la 740 de milioane de euro suport financiar din partea Uniunii Europene. Declarația în acest sens a fost facuta de ambasadorul Uniunii Europene, Peter Michalko, în cadrul emisiunii „Fabrika”…

- Fostul sef al statului Traian Basescu a declarat, marti, la o intalnire cu parlamentari moldoveni, ca, pentru iesirea din zona gri a Republicii Moldova, trebuie luata in considerare varianta reintregirii tarii. El a avertizat ca, urmare a semnarii Acordului de asociere la UE, economia Republicii…

- Traian Basescu a declarat la Chisinau ca Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO. Joi, președintele autoproclamat al regiunii separatiste Transnistria a ordonat mobilizare maxima in randul…

- BusinessMark, AEO FORUM Romania in parteneriat cu AEO Network si Camera de Comert si Industrie din Republica Moldova anunta desfasurarea conferintei "Facilitati si provocari vamale in comertul dintre Romania si Republica Moldova", ce va avea loc pe 22 noiembrie la Hotel InterContinental, Bucuresti.…

- Romania poate fi marea sansa a Republicii Moldova daca aceasta vrea sa isi sporeasca substantial securitatea energetica prin diversificarea resurselor de aprovizionare cu gaz natural. Constructia gazoductului BRUA, prelungirea pana la Chisinau a interconectorului Iasi - Ungheni si prezenta americanilor…

- Traian Basescu, aflat in Republica Moldova la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova, a vorbit despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federația Rusa, Ucraina, Romania și Republica Moldova,…

- Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO, a declarat joi, 16 noiembrie, fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova,…

- R.Moldova s-a așezat singura într-o zona gri, mai ales prin nefericitul articol din Constituție care stabilește neutralitatea țarii, a declarat Traian Basescu, fostul președinte al României, într-un interviu pentru radio Europa Libera. „În aceasta regiune”,…

- Ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau american, James Mattis, in contextul reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO, care are loc la Bruxelles miercuri și joi, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Apararii Naționale…