Cooperarea bilaterală România - SUA, extinsă şi în NATO "Discutiile s-au concentrat pe cele mai eficiente modalitati in care Romania si SUA coopereaza in plan bilateral si la nivelul NATO pentru a raspunde evolutiilor de securitate din imediata vecinatate si regiunea Marii Negre. De asemenea, cele doua parti au avut un schimb de evaluari privind problematica controlului armamentelor si neproliferarii, inclusiv evolutiile privind INF si alte teme conexe", arata MAE. In cadrul convorbirii s-a subliniat importanta consolidarii posturii aliate de aparare pe intreg flancul estic al NATO, in conformitate cu deciziile Aliantei. Potrivit MAE, si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

