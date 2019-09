Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona-Nicole Manescu, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Mihai Gribincea, intrevedere in cadrul careia s-a pus accent pe realizarea proiectelor si programelor concrete convenite intre Bucuresti si Chisinau in sprijinul proceselor de reforma…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a discutat, vineri, cu ambasadorul agreat al Malaysiei la Bucuresti, Abdullah Zawawi bin Tahir, despre soarta romanilor condamnati definitiv la moarte pentru trafic de droguri in aceasta tara.

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a discutat cu ambasadorul agreat al Malaysiei la Bucuresti, Abdullah Zawawi bin Tahir, referitor la cooperarea bilaterala in domeniul justitiei si afacerilor interne prin finalizarea acordurilor in curs de negociere si a adresat multumiri pentru disponibilitatea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, David Saranga, cei doi oficiali discutand si despre o viitoare reuniune interguvernamentala romano-israeliana. "Ambele parti si-au exprimat satisfactia pentru nivelul excelent al relatiei…

- Vicepremierul Mihai Fifor a anuntat, joi, ca a avut o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul careia au fost abordate teme de actualitate aflate pe agenda bilaterala, cu accent pe oportunitatile concrete de dezvoltare a profilului Parteneriatului Strategic cu SUA.…