Convorbiri telefonice mai ieftine si accesul la conexiunile 5G pe intreg teritoriul Uniunii Europene – o noua legislatie in domeniu va fi adoptata de eurodeputati saptamana viitoare. Apelurile telefonice in tarile Uniunii Europene vor deveni mai ieftine, iar companiile de telecomunicatii vor beneficia de norme mai clare privind investitiile pe termen lung in infrastructura de retea. Noile reguli propuse de eurodeputati vizeaza plafonarea preturilor apelurilor telefonice la 19 eurocenti, mesajelor la 6 eurocenti incepand cu 15 mai 2019. Astfel, serviciile de telecomunicatii vor deveni mai ieftine…