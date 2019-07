Stiri pe aceeasi tema

- In urma convorbirii telefonice cu Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, Viorica Dancila si-a exprimat interesul pentru un portofoliu consistent in cadrul Colegiului Comisarilor, care sa reflecte expertiza Romaniei. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de presa…

- Viorica Dancila a discutat, luni, la telefon cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul roman a cerut un portofoliu „consistent” de comisar european.

- Premierul Viorica Dancila a avut luni o convorbire telefonica cu presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ocazie cu care si-a exprimat interesul pentru un portofoliu consistent in cadrul...

- Klaus Iohannis reactioneaza la alegerea ministrului german al Apararii, Ursula von der Leyen, in functia presedinte al Comisiei Europene. Presedintele transmite un mesaj de felciitare pe Twitter."O felicit pe Ursula von der Leyen pentru alegerea in functia de presedinte al Comisiei Europene.…

- Parlamentul European voteaza astazi, la Strasbourg, propunerea de președinte al Comisiei Europene, in persoana Ursulei von der Leyen. Candidata germana nu are inca portofoliul in buzunar, votul va fi unul strans. cu detalii de la Strasbourg, Lucian Pirvoiu, corespondentul TVR.

- Candidata celor 28 de tari membre ale Uniunii Europene (UE) la presedintia Comisiei Europene, germana Ursula von der Leyen, a inceput miercuri o zi-maraton pentru a-i convinge pe europarlamentari sa o voteze saptamana viitoare la Strasbourg, informeaza AFP.

- Dancila i-a scris lui Juncker in acest sens Președintele și premierul au avut o convorbire telefonica legata de acest subiect și au convenit sa susțina varianta unui comisar interimar, in condițiile in care Corina Crețu, fostul comisar european din partea Romaniei, a devenit europarlamentar. Viorica…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a propus luni seara cancelarului federal Angela Merkel sa o desemneze pe Ursula von der Leyen, in prezent ministru al apararii al Germaniei, pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a dezvaluit marti pentru AFP o sursa europeana. De asemenea,…