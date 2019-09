Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca a vorbit sambata cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre discutarea unui posibil tratat de aparare reciproca intre cele doua tari, informeaza dpa. Discutia telefonica a avut loc in conditiile in care Netanyahu va lupta pentru a se mentine in functia de premier in cursa electorala ce va avea loc marti in Israel. Netanyahu si-a afisat relatia apropiata cu presedintele american ca parte a strategiei sale de campanie, iar Trump si-a exprimat deschis sprijinul pentru aliatul sau. Potrivit lui Donald Trump, un tratat de aparare reciproca "va consolida…