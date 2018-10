Stiri pe aceeasi tema

- Un summit pe tema situatiei din Siria ii va reuni, la 27 octombrie, la Istanbul, pe liderii turc Recep Tayyip Erdogan, rus Vladimir Putin, francez Emmanuel Macron si german Angela Merkel, a anuntat vineri un purtator de cuvant al presedintiei turce, relateaza AFP, informeaza News.ro.Acest…

- Emmanuel Macron si Donald Trump au cautat, intr-o intalnire la New York, in marja Adunarii Generale anuale a ONU, puncte de acord in subiecte de divergenta intre Franta si Statele Unite, relateaza AFP preluata de news.ro.Timp de aproape o ora, cei doilideri au discutat luni seara (ora locala)…

- Emmanuel Macron si Donald Trump au cautat, in cursul unei intrevederi luni seara la New York, puncte de acord asupra subiectelor divergente intre Franta si Statele Unite, au facut cunoscut surse din cadrul presedintiei franceze, transmite AFP, potrivit Agerpres. Timp de aproape o ora, cei doi…

- Emmanuel Macron si Donald Trump au cautat, in cursul unei intrevederi luni seara la New York, puncte de acord asupra subiectelor divergente intre Franta si Statele Unite, au facut cunoscut surse din cadrul presedintiei franceze, transmite AFP. Timp de aproape o ora, cei doi lideri au discutat,…

- CHIȘINAU, 28 aug — Sputnik. În același timp, președintele francez a luat act de primele rezultate ale mecanismului comun Rusia-Franța privind soluționarea siriana. "Mecanismul de coordonare cu Rusia, creat la St. Petersburg, a produs primele rezultate, în special în…

- Un inalt reprezentant rus a acuzat luni Statele Unite ca isi consolideaza prezenta militara in Orientul Mijlociu cel mai probabil in scopul lansarii unui atac impotriva regimului de la Damasc. De la Paris, presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat la randul sau asupra izbucnirii unei noi crize…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avut o convorbire telefonica vineri seara cu omologul sau american Donald Trump pentru a evoca in special situatia din Siria, relatia cu Iranul si dosarul israeliano-palestinian, a anuntat Palatul Elysee, indicand ca seful statului francez a avut initiativa…

- Recep Tayyip Erdogan a anunțat desfașurarea unei intrevederi la Istanbul, pe 7 septembrie curent, intre liderii Turciei, Rusiei, Germaniei și Franței, privind situația in Siria. Statele Unite ale Americii nu vor participa la acest summit, au menționat politologii turci solicitați de Sputnik.