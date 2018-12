Presedintele american Donald Trump si omologul sau mexican Andres Manuel Lopez Obrador au avut miercuri o convorbire telefonica privind problema migratiei, relateaza Reuters. Cei doi lideri au discutat posibilitatea crearii unui program comun pentru dezvoltare si creare de locuri de munca in America Centrala si Mexic. Mii de migranti traiesc in adaposturi aglomerate si in tabere in Tijuana, dupa ce au venit din America Centrala pentru a scapa de saracie si violenta. Ei sunt nevoiti sa astepte saptamani sau luni pentru a cere azil la granita cu SUA. Imigratia ilegala a fost o tema centrala a candidaturii…