- Impresarul Anamaria Prodan și omul de afaceri Adrian Thiess s-au asociat intr-o firma care va avea sediul central la Londra. Societatea se numește "Prodan Thiess Sports Management" și nu este o firma de impresariat sportiv, ci una de organizarea unor evenimente grandioase. Adrian Thiess s-a facut remarcat…

- Ministerul Sanatatii si Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucuresti au lansat un program de testare pentru tuberculoza la nivel national. Desi numarul cazurilor de tuberculoza din Vaslui ramane ridicat, judetul nostru va trebui sa mai astepte pana va intra in acest program. Primele…

- Societatea din Prahova Al Carina SRL, care a fost implicata in scandalul, izbucnit marti, cu privire la dezinfectantii neconformi, dupa cum a mentionat si ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a avut un contract de atribuire in anul 2017 cu un spital din Constanta. Politistii Directiei de Investigare…

- Suna frumos? „Judecatorii si procurorii nu pot sa faca parte din partide sau formatiuni politice si nici sa desfasoare sau sa participe la activitati cu caracter politic. Acestia sunt obligati ca in exercitarea atributiilor sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea, in orice mod, a convingerilor…

- Fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu nu poate sta departe de Ministerul Transporturilor unde a fost propusa si apoi blocata de Klaus Iohannis. Proaspat maritata, Olguta a cerut sa fie consilierul onorific al premierului pe probleme de infrastructura. Anuntul a fost facut de Liviu Dragnea,…

- Se fac mai multe controale dupa ce in spatiul public au aparut informatii despre cazul pretinsului medic italian care ar fi lucrat in Romania. Unul dintre aspectele avute in vedere vizeaza eliberarea codului de parafa, stiut fiind- inca din ziua precedenta- faptul ca DSP Bucuresti a confirmat ca barbatul…

- Veste rea pentru lumea presei: jurnalistul si publicistul George Stanca a plecat din aceasta lume. Stanca a murit in aceasta dupa-amiaza, la un spital din Bucuresti. Editorialistul, semnatar al rubricii “Scrisorile lui Stanca”, gazduita de un cotidian central, dar si a peste 10 volume, avea 71 de ani.…

- Economist de talie mondiala, autorul capodoperei "Legea entropiei si procesul economic", statistician, matematician, Nicholas Georgescu s a nascut la 4 februarie 1906, la Constanta. Numele de "Roegen" si l a adaugat singur, fiind de fapt o anagrama formata din "Ne" de la Nicolae si "Geor" de la Georgescu.…