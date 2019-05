Convoaie militare românești și străine, în totă țara. Află motivul Convoaie de personal si tehnica, romanesti si apartinand unor state membre NATO si partenere, se vor deplasa, in aceasta perioada, pe cai de comunicatii rutiere, feroviare, aeriene, maritime si fluviale, in vederea participarii, intre 3 si 24 iunie, la faza operationala a celui mai important program de pregatire multinationala din acest an in Romania – […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Convoaie de personal si tehnica, atat romanesti, cat si apartinand unor state membre NATO si partenere, se vor deplasa, in aceasta perioada, pe cai de comunicatii rutiere, feroviare, aeriene, maritime si fluviale, in vederea participarii, intre 3 si 24 iunie, la faza operationala a celui mai important…

- Convoaie de personal si tehnica, romanesti si apartinand unor state membre NATO si partenere, se vor deplasa, in aceasta perioada, pe cai de comunicatii rutiere, feroviare, aeriene, maritime si fluviale, in vederea participarii, intre 3 si 24 iunie, la faza operationala a celui mai important program…

- In perioada 2-9 iunie, Teatrul Municipal Baia Mare organizeaza cea de-a XXVI-a editie a Festivalului de Teatru ATELIER, cel mai vechi festival international de teatru din Romania, a carui prima editie a avut loc in anul 1992. Este primul festival care a creat in Romania un cadru propice pentru afirmarea…

- Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, ii vede pe strainii care lucreaza la autostrazi drept „șmecheri, cu doua mape, care vor bani nemunciti”. Ministrul a vrut sa puncteze situația companiilor straine care caștiga licitațiile pentru construcția de autostrazi iar apoi concesioneaza lucrarile efective…

- Motivul pentru care divorțeaza cei mai mulți romani nu este violența conjugala sau dependența de alcool – peste aceste probleme oamenii sunt tentați sa treaca. Cea mai „populara” cauza de divorț in Romania este infidelitatea.

- Investițiile straine din România se ridica la 75 de miliarde de euro, bani care se regasesc în toate sectoarele economiei românești. Investitorii au construit fabrici și centre logistice, au modernizat cladiri de birouri și o buna parte a infrastructurii energetice, au adus tehnologii…

- Rapoartele secrete ale spionajului american din Romania primilor ani de comunism aratau cum incerca industria de armament sa faca fata nevoilor acelor vremuri si cat de mult era controlata de sovietici.

- Fostul actionar dinamovist Dragos Savulescu, condamnat in dosarul retrocedarii plajelor, afirma intr-o postare pe blog ca este nevinovat, dar ca nu se va preda autoritatilor romane, pentru ca nu recunoaste sistemul de justitie corupt din Romania.