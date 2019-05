Convoaie militare pe drumurile naționale. Pregătiri pentru exercițiul Saber Guardian 2019 Deplasarea convoaielor militare romanesti se face catre poligoanele Cincu, Babadag, Smardan, Capu Midia, Boboc, Bordusani si spre alte zone de instruire, iar cele apartinand armatelor straine se vor deplasa dinspre punctele de trecere ale frontierei catre aceleasi locatii de instruire. Exercitiul multinational SG19 are ca principal obiectiv evidentierea coeziunii, unitatii si solidaritatii statelor partenere si aliate in vederea apararii impotriva oricarei agresiuni, in special prin mobilizare rapida si concentrare a fortelor in timp scurt, oriunde in Europa. Activitatile de instruire… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

