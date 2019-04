Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cere Partidului Național Liberal (PNL), sa susțina demersul de revocare a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, pe care il numește „o coada de topor a regimului comunist” și „unul dintre mulții calai ai parinților și bunicilor noștri”. Tariceanu…

- "Fac un apel la voi, dragi prieteni liberali, sa sustineti solicitarea noastra de demitere a lui Augustin Lazar, unul dintre multii calai ai parintilor si bunicilor nostri, omul care si-a cladit o cariera de succes pe lacrimile si suferintele celor care au cutezat sa infrunte regimul de trista amintire.…

- Ioan Muntean, fost deținut politic, a participat vineri la consultarile de la Cotroceni, convocate de presedintele Iohannis, facand parte din delegatia PSD. Acesta i-a cerut președintelui sa semneze decretul de revocare al lui Augustin Lazar din functia de procuror general al Romaniei."Da,…

- ”PNȚCD SALUTA INIȚIATIVA PSD! PNȚCD saluta inițiativa PSD de a-i pune fața in fața pe deținuții politici Ioan Muntean și Marin Iancu cu Klaus Iohannis! Cei doi deținuți politici au fost torționați la Aiud de Augustin Lazar, procurorul general aflat sub protecția lui Klaus Iohannis. Președintele…

- Șeful PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a scris vineri, pe Facebook, ca președintele Klaus Iohannis a primit o „lecție de neuitat” prin prezența in delegația PSD la Cotroceni a doi foști deținuți politic.„PNȚCD saluta inițiativa PSD de a-i pune fața in fața pe deținuții politici Ioan Muntean și Marin…

- „E o mișcare foarte inteligenta. Il pune pe Iohannis in fața celei mai mari probleme pe care o are in acest moment. Anume faptul ca susține in continuare un ajutor de torționar in persoana domnului Augustin Lazar, in cea mai importanta funcție in Procuratura Romaniei. Pe de alta parte (n.r.…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat ca urmare a aparitiei in spatiul public a unor informatii potrivit carora procurorul general Augustin Lazar, inainte de 1989, ca procuror la Alba, ar fi refuzat sa elibereze un disident anticomunist si face verificari, au precizat reprezentantii institutiei. Reprezentantii…

- Calin Popescu Tariceanu i-a trimis miercuri o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, prin care ii cere sa semneze urgent decretul de revocare din functie a procurorului general dupa zvonul conform caruia Augustin Lazar a fost implicat in persecutarea disidentului Iulius Filip. Domnule…