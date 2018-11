Reactionand pe marginea rezolutiei adoptate marti in Parlamentul European, cea privind statul de drept din Romania, Viorica Dancila a adus in discutie amendamentele privind protocoalele. “Consider rezolutia Parlamentului European expresia unor interese electorale ale grupurilor politice europene, in conditiile in care sunt multe puncte, votul nu a fost despre Romania sau despre dreptate. Ma refer […] Convingerea premierului Dancila, dupa rezolutia PE privind Romania: “aceasta atitudine va fi sanctionata” is a post from: Ziarul National