Conversii mai multe, platforme eCommerce mai eficiente, marketing modern: ecomTEAM 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Startup-urile care vor sa isi extinda afacerea la nivel international se pot inscrie in programul Campus Residency, pe care Google il organizeza la Varsovia. Aplicatiile se pot depune pana pe 25 februarie. Cum functioneaza programul si cine se poate inscrie.

- Lansat in luna iulie 2015, Windows 10 nu s-a bucurat imediat de succes, fiind umbrit de esecurile anterioare avute cu Windows 8 si 8.1. Insa asta nu a impiedicat Microsoft sa promoveze agresiv noul sistem de operare, inclusiv oferind utilizatorilor posibilitatea sa actualizeze gratuit la Windows 10,…

- Un polițist de frontiera a refuzat mita de 100 de euro oferita de un barbat in Eveniment / Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.)– Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Teleorman au fost sesizați in noaptea de 31 ianuarie/1 februarie a.c., in jurul orei 01:30, de catre un agent de poliție…

- In momentul de fața, Facebook a devenit un veritabil colos online, deținand supremația globala. Din cele peste șapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online și folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul și a…

- Companiile Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, intrucat formeaza monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic, a declarat joi miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, relateaza site-ul BBC News,…

- Companiile Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, intrucat formeaza monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic, a declarat joi miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, relateaza site-ul BBC News, citate…

- Simona Halep si-a dat drumul. Rupe tot ce intalneste pe teren si le da peste bot celor care s-au jurat ca n-are valoare de nr 1. Printre astia se numara si nemtii de la Adidas care au ratat sa se afiseze in cele mai bune meciuri ale Simonei Halep. Intai sa lamurim un pic din […] Adidas, marketing de…

- Vestile despre „disparitia" lui iPhone X sugerau ca Apple ar renunta la designul acestui model, insa acestea vorbeau strict despre faptul ca noul flagship al companiei nu va fi pastrat in oferta si nici nu va fi ieftinit dupa lansarea gamei de telefoane din 2018, scrie go4it.ro. Acelasi Ming-Chi…

- Gradinita noua pentru prescolarii de la Lunca in Social / O gradinita noua, dotata la standarde europene, a fost inaugurata la Lunca, sat Prundu, vineri, 19 ianuarie, in prezenta autoritatilor locale si a celor judetene. Cladirea cu cinci clase, parter +etaj, a fost construita prin Programul…

- Cand vine vorba de construirea si implementarea unei strategii de optimizare SEO pentru business-ul tau online, ai trei optiuni: fie te ocupi tu insuti de aceasta sarcina, fie angajezi un specialist SEO full-time, fie alegi sa lucrezi cu o agentie SEO profesionista. Iata care sunt avantajele…

- Platforma YouTube, detinuta de compania Google, va schimba regulile privind remunerarea creatorilor de continuturi video, dupa ce, in ultimul an, a starnit mai multe polemici, cu clipuri controversate ale unor vloggeri celebri, informeaza Le Monde.

- 131 kg de peste, confiscate de jandarmi la Videle in Eveniment / Luni, 15 ianuarie a.c., ca urmare a unei actiuni de combatere a braconajului piscicol, desfasurate in zona orasului Videle, jandarmii au surprins doi barbati care ofereau spre vanzare, in mod ilegal, cantitatea de 131 kilograme peste…

- Germania a adoptat unele dintre cele mai drastice reglementari, obligand platforme online precum Facebook, Twitter si YouTube sa filtreze cu seriozitate continutul postat de utilizatori, in caz contrar riscand amenzi de pana la 50 de milioane de euro, informeaza The Wall Street Journal.

- Evenimentul premium dedicat exclusiv industriei e-commerce, TeCOMM, se desfasoara la Bucuresti intre 7 si 8 martie, sub tematica Haute couture your eCommerce business! si va reuni peste 300 proprietari ai magazinelor online, profesionisti in eCommerce, influenceri si jucatori importanti din industrie.…

- Aparat RMN si Computer Tomograf pentru Spitalul Judetean Teleorman in Eveniment / 34 de spitale din țara și din Capitala vor fi dotate cu echipamente de imagistica de tip Computer Tomograf (14), Rezonanța Magnetica Nucleara (24) și 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica…

- ♦ Comertul modern ar putea depasi la finalul anului pragul de 2.500 de magazine dupa ce retailerii au anuntat in 2018 planuri pentru alte 300-350 de supermarketuri, magazine de discount si hipermarketuri ♦ Retelele straine vor scoate din buzunare 330-400 mil. euro pentru deschideri, remodelari si investitii…

- XRP, o criptomoneda creata pentru tranzactii internationale, a inregistrat o crestere record in aceasta iarna. La mijlocul lunii decembrie, valoarea ei era de 0,25 de dolari, iar miercuri a atins valoarea de 3,16 dolari, potrivit Coinmarketcap. Astfel, XRP a devenit criptomoneda cu a doua cea mai mare…

- Cateva sute de solicitari la Ambulanta in minivacanta de Anul Nou in Eveniment / 572 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, iar sase persoane au fost gasite decedate, in aceeasi perioada, potrivit raportului SAJ Teleorman. Totodata,…

- Avansul in domeniul tehnologiei a continuat in 2017 in acelasi ritm alert ca in anii precedenti, fiind inregistrate progrese insemnate in special in zone ca inteligenta artificiala si masinile autonome. In acelasi timp, si-a facut loc pe scena principala tehnologia blockchain, care promite…

- Milioane de oameni folosesc motorul de cautare Google in fiecare zi pentru tot felul de motive. Studentii il folosesc pentru scoala, oamenii de afaceri pentru informatii, iar alte milioane de oameni il folosesc pentru distractie. Dar te-ai gandit vre

- Cu siguranta, fiecare dintre buzoieni cauta sa se incalzeasca in anotimpul cel mai friguros din an, cu solutii cat mai eficiente si mai ieftine. Iata ce solutie ne dau specialistii: centrala termica in soba de teracota! “Sistemele de incalzire a unei locuinte au evoluat in timp, ajungand la optiuni…

- Google intocmește la sfarșitul fiecarui an o lista cu cele mai cautate cuvinte sau expresii in funcție de domeniu. Iata care a fost cea mai cautata rețeța anul acesta. Topul cu cele mai cautate rețete din 2017 dezvaluie ca oamenii au fost intersați de retete cu dovlecei zucchini, de pui cu parmezan,…

- Anuntata in luna iunie si testata deja din iulie, functia prin care Google vrea sa blocheze anumite reclame web in propriul browser va intra oficial in functiune incepand cu data de 15 februarie 2018.

- SARBATORILE DE IARNA: Este SEZONUL SARBATORILOR! GOOGLE DOODLE 18 decembrie. Google a pregatit o surpriza pentru luni, 18 decembrie 2017 - un Doodle special cu niște pinguini și papagali foarte simpatici. Numaratoarea inversa pana la Craciun este in plina desfașurare, fiind o chestiune de zile pana…

- Descoperirea noii planete in jurul stelei Kepler-90, care arata la fel ca Soarele nostru, arata ca sistemul solar indepartat are in total opt planete cunoscute. Si acele planete arata ca cele din apropierea noastra: stancoase, apropiate de Soarele lor, cu sateliti formati din gaz. Steaua si familia…

- Romanii fac achizitii pe magazinele online in special in timpul saptamanii, luni fiind cea mai populara zi, iar sambata la polul opus este, in timp ce cele mai bune rezultate se inregistreaza cu o saptamana inaintea Craciunului, potrivit RTB House, una dintre primele companii de retargeting.…

- Dupa ce a lansat Android Go, o versiune simplificata de Android Oreo pentru dispozitive cu mai putin de 1GB memorie RAM, Google completeaza oferta si cu versiuni „Lite" ale principalelor aplicatii oficiale.

- Google a anuntat ca a lansat trei noi aplicatii de editat fotografii pentru iOS si Android. Este vorba de Storyboard (exclusiv pe Android), Selfissimo (iOS si Android) si Scrubbies (exclusiv pe iOS.

- Apple se afla in negocieri pentru a cumpara aplicația de recunoaștere muzicala Shazam pentru 400 de milioane de dolari, scrie Reuters , care citeaza surse apropiate situației. Shazam este folosite de fanii sai pentru faptul ca ajuta utilizatorii sa recunoasca o melodie doar din ascultarea unei mici…

- O magazie de lemne s-a facut scrum de la o lumanare uitata aprinsa in Eveniment / Flacarile au mistuit o magazie de lemne la Rosiorii de Vede, in dupa amiaza zilei de 7 noiembrie, pompierii militari reusind sa lichideze incendiul inainte ca acesta sa se extinda si la casa de locuit, informeaza purtatorul…

- In apropierea sfarsitului de an, Google prezinta listele cu cele mai populare cautari realizate in 2017. Cautarile anului 2017 scot in evidenta oamenii, evenimentele si subiectele care au captat atentia romanilor in acest an.

- Youtube anunța schimbari importante pentru lupta impotriva extremismului online. Directorul Susan Wojcicki a anunțat ca se vor face noi angajari și se va extinde parteneriatele existente pentru a opri raspandirea materialelor violente incarcate pe platforma. Susan Wojcicki, directorul Youtube, a anunțat…

- Pentru a oferi clientilor servicii la standarde de calitate ridicate, in perioada 04 –€ 05 decembrie, se vor desfasura lucrari de mentenanta a sistemului informatic. Ca urmare, Centrele de Relatii cu Clientii CEZ, serviciul de transmitere a indexului autocitit precum si Info Linia CEZ vor putea oferi…

- Messenger Kids este o aplicație ''de mesagerie video și text conceputa pentru ca cei mici sa iși poata contacta familia și prietenii aprobați de catre parinții lor'', care pot "controla intreaga lista de contacte", a explicat compania intr-un comunicat.In cadrul acestei versiuni, "nu exista…

- Marile companii se lupta cu reducerea costurilor de marketing, a preturilor pe actiuni si a cresterii concurentei, in timp ce Facebook si Google reprezinta 60% din piata de marketing , potrivit grupului de cercetare eMarketer, relateaza Financial Times. A fost un an greu pentru companiile…

- Ziua Naționala a României - 2017 este celebrata de Google printr-un doodle special care mizeaza pe o serie de simboluri tradiționale, extrem de interesante. Cel mai ascuns detaliu este în interiorul literelor O din GOOGLE: cele doua personaje în costume populare simbolizeaza soarele…

- Hackerul acuzat ca a pus la cale atacurile din 2014 asupra serviciului Yahoo! Mail va pleda vinovat in proces si va marturisi legatura cu serviciilor secrete ruse, scrie News.ro. Karim Baratov, hackerul acuzat de FBI că a ajutat serviciile secrete ruseşti să dobândească acces…

- Rival pentru modelul Redmi 4X de la Xiaomi, Vernee M5 este un smartphone compact, inzestrat cu ecran IPS de 5.2” si o configuratie destul de generoasa, centrata in jurul unui procesor octa-core la 1.5GHz ajutat cu 4GB memorie RAM. Oferta este completata cu o camera foto de 13MP, camera frontala de…

- Incepand cu versiunea Android 8.1, Google a schimbat algoritmii folositi pentru estimarea autonomiei bateriei, unii utilizatori remarcand o „cadere” mai abrupta a predictiei referitoare la timpul de utilizare ramas, in functie de momentul zilei si chiar perioada din saptamana. Prin metoda clasica, Android…

- Averea directorului general al Tencent, Ma Huateng, este acum mai mare decat cea a fondatorilor Google, Larry Page si Sergey Brin, conform datelor Forbes. Tencent Holdings, supranumit ”Facebook-ul Chinei”, detine popularul serviciu de mesagerie WeChat si este una dintre cele mai mari companii…

- Portocale tratate cu Imazalil, comercializate in supermarketurile din Alexandria in Economie / Dupa ce, saptamana trecuta, ANPC a emis o avertizare privitoare la comercializarea in magazinele din Romania a citricelor tratate cu o substanta periculoasa pentru sanatatea oamenilor, respectiv Imazalil,…

- Inainte de a va cumpara un produs dintr-un magazin, puteți verifica prețurile pe Internet pentru a profita de cea mai buna oferta. BLACK FRIDAY 2017 eMAG Am vrut un mouse Microsoft. Cautand pe Google, am descoperit ca la unele magazine costa 110 lei, in schimb ce la Altex, de exemplu,…

- Un targ la cele mai inalte standarde. Un targ peste asteptari. Este parerea companiilor prezente la Targul de Cariere (TdC) Oradea, care a avut loc la Trade Center, joi, 16 noiembrie 2017, partener institutional fiind AJOFM Bihor. Inca din pimele minute dupa deschidere, targul a fost asaltat…

- Smartphone-urile cu Android au devenit tinta principala a hackerilor, acestea fiind acum infectate mai frecvent si decat traditionalele PC-uri, scrie NEWS.RO.Citeste si: Tudose da ASIGURARI in scandalul transferului de contributii. Mesajul IMPORTANT transmis angajatilor de la multinationale…

- In 2018 va aparea pe piata prima papusa Barbie cu hijab. Sursa de inspiratie pentru celebrul producator de jucarii a fost o sportiva care a concurat in 2016 la Jocurile Olimpice de la Rio. Ibtihaj Muhammad are 31 de ani, este scrimera a Statelor Unite ale Americii, concureaza la sabie si…

- Licitatii de fiinte umane, ca in epocile apuse, ale vanzarilor de sclavi. Potrivit CNN, aceasta se petrece in Libia, in zilele noastre, si este greu de crezut daca e sa comparam cu evolutia omenirii. In reportajul facut de CNN, realizat cu o camera ascunsa, arata cum sunt vanduti barbatii de catre traficati.

- Gabriela Szabo are toate sansele sa ramana director general la CSM Bucuresti, dupa ce postul a fost scos la concurs de Primaria Generala a Capitalei. Campioana olimpica de la Sydney 2000 si-a depus dosarul pentru acest concurs, la fel ca si Constantin Caliman, fostul director general in perioada…

- Doom este unul dintre jocurile cele mai recente ale celor de la Bethesda. Pentru ca este disponibil pe mai multe platforme, mulți au fost curioși pe ce arata mai bine. La aceasta ora, creatorii jocurilor celor mai populare fac tot posibilul pentru a-și aduce creațiile pe cat mai multe platforme in același…