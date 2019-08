Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a afirmat ca nu crede ca Gheorghe Dinca ar fi criminalul nepoatei sale. Acesta sustine ca barbatul nu se afla in casa din Caracal in momentul in care Alexandra a fost surprinsa vorbind la telefon si ucisa. Cumpanasu a precizat ca Dinca vorbea in acele…

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, care a sechestrat, violat și ucis doua fete, s-a saturat sa tot fie plimbat de anchetatori. Acesta ar fi marturisit unde a aruncat trupul Luizei.Polițiștii de la Omoruri din Poliția Capitalei și procurorii cauta de cateva ore, intr-o padure de langa Caracal.…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata care a fost ucisa de Gheorghe Dinca, a facut noi declarații. Astfel, in cadrul unui interviu, acesta a dezvaluit ca are informații potrivit carora domiciliul lui Gheorghe Dinca ar fi locul de intalnire pentru o retea de trafic de minore.

- Unchiul Alexandrei Maceșanu susține ca are dovezi ca Gheorghe Dinca face parte din rețele de trafic de minore. Alexandru Cumpanașu afirma ca individul din Caracal, acuzat de uciderea a doua tinere, Alexandra și Luiza, este protejat și ca ar fi avut și alți complici.

- Gheorghe Dinca, barbatul, care era cunoscut drept „Popicu”, in varsta de 66 de ani, a fost retinut de oamenii legii dupa ce a recunoscut duminica uciderea celor doua fete, Alexandra si Luiza, in varsta de 15 ani, respectiv 18 ani. Barbatul a spus ca dupa ce le-a ucis pe fete le-a ars. Unchiul Alexandrei,…

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente pe care le-a luat cu mașina, la ocazie. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, una dintre victimele calaului din Caracal susține ca s-au gasit mai multe probe care atesta ca fata a fost in mașina…

- Mama Alexandrei Maceșanu, fata despre care se banuiește ca ar fi fost ucisa de suspectul din crimelor din Caracal, a fost sunata joi de un barbat care i-a spus ca este iubitul fetei și va pleca impreuna cu ea in strainatate. Vineri, ramașițe umane au fost gasite in locuința unui mecanic auto din caracal,…