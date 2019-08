Convenţia de la Singapore privind Medierea, semnată de 46 de ţări, între care China, SUA, Coreea de Sud şi India Conventia de la Singapore privind Medierea a fost semnata de 46 de tari - intre care China, SUA, Coreea de Sud si India - la sase luni dupa ce tratatul a fost prezentat pentru prima data de ONU in decembrie 2018.



Tratatul permite partilor implicate in litigii comerciale internationale sa efectueze solutionari mediate in propriile instante - o modalitate care nu era disponibila anterior in litigiile transfrontaliere.



Inainte de Conventia de la Singapore, partile trebuiau sa se bazeze pe proceduri de contencios costisitoare sau arbitraj, dupa cum prevede Conventia pentru recunoasterea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, a declarat sambata ca este in favoarea desfasurarii relativ curand in Asia de rachete terestre cu raza medie de actiune. Declaratia a fost facuta la o zi dupa ce Statele Unite s-au retras din Tratatul privind eliminarea fortelor nucleare intermediare (INF)…

- ​Potrivit unui proiect de lege depus de 73 de parlamentari, majoritatea PSD, copiii majori apti de munca ar putea fi obligati sa-si întretina si sa-si îngrijeasca parintii inapti de munca. HotNews.ro a cautat sa afle daca mai exista țari în care un asemenea mecanism exista, și mai…

- FMI este in dezacord cu presedintele Donald Trump privind modul in care el utilizeaza taxele vamale pentru rezolvarea dezechilibrelor comerciale, dar evaluarea ca dolarul este supraevaluat va oferi probabil liderului american mai multe argumente la teoria sa privind modul in care exporturile SUA…

- FMI este in dezacord cu presedintele Donald Trump privind modul in care el utilizeaza taxele vamale pentru rezolvarea dezechilibrelor comerciale, dar evaluarea ca dolarul este supraevaluat va oferi probabil liderului american mai multe argumente la teoria sa privind modul in care exporturile SUA…

- ​Potrivit unui proiect de lege depus de 73 de parlamentari, majoritatea PSD, copiii majori apti de munca ar putea fi obligati sa-si intretina si sa-si ingrijeasca parintii inapti de munca. Deja exista o asemenea lege care opereaza in cateva țari asiatice (China, India, Bangladesh, Coreea de Sud sau…

- La inceputul anului 2019, Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franța, China, India, Pakistan, Israel și Coreea de Nord detineau aproximativ 13.865 de arme nucleare, adica cu aproximativ 600 mai puțin decat la inceputul anului 2018, potrivit Le Monde, citat de Rador. Numarul de arme atomice a scazut…

- Numarul de ogive nucleare din lume a scazut in ultimul an, insa tarile care detin arma atomica ii acorda o ”importanta sporita” si isi modernizeaza arsenalele, releva SIPRI intr-un raport publicat luni, relateaza news.ro.La inceputul 2019, Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franta, China,…

- 25 mai marcheaza un an de la intrarea in vigoare oficiala a Regulamentului General al Uniunii Europene privind protecția datelor. GDPR este un cadru revoluționar in materie de confidențialitate care le permite locuitorilor din UE sa iși controleze informațiile personale, astfel incat sa ii ajute pe…