- "Anterior, analizam tweet-urile posibil abuzive doar daca erau reclamate. Stiam ca acest lucru nu este acceptabil, asa ca la inceputul acestui an am adoptat o atitudine proactiva fata de abuzuri, in afara de analizarea reclamatiilor oamenilor", a anuntat compania intr-o postare pe blog. Twitter a aratat…

- Modificarile succesive ale legislatiei fiscale, efectuate si de mai multe ori intr-un singur an, coroborate cu imposibilitatea contribuabililor de a efectua platile online, au dus in 2018 la blocarea a milioane de conturi bancare.

- Arhiepiscopia Tomisului a cerut magistratilor Curtii de Apel Constanta ridicarea masurilor asiguratorii dispuse de procurorii DNA in dosarul in care IPS Teodosie este trimis in judecata pentru fapte de coruptie, alaturi de alti preoti cu functie de conducere.

- Atentie cum alegeti sa va platiti taxele si contributiile la Fisc. Pe retelele de socializare, oamenii se plâng ca si-au achitat datoriile online pe ghiseul.ro, dar banii nu au ajuns la ANAF.

- Creditorului olandez ING nu i se permite sa-si faca noi clienti pe piata italiana atat timp cat nu imbunatateste monitorizarea comportamentului clientilor, a anuntat sambata Banca Centrala a Italiei, transmit Bloomberg, Reuters si site-ul DutchNews.nl. Decizia vine in urma inspectiilor organizate…

- O primarie a fost executata silit, dupa ce a pierdut un proces impotriva Complexului Energetic Oltenia. Este vorba despre Primaria Alunu, din judetul Valcea, care trebuie sa restituie Complexului Energetic (CE) Oltenia 2,7 milioane lei, din taxa de excavare perceputa de fosta administratie. Intre timp,…

- In dimineata zilei de miercuri, numerosi utilizatori ai aplicatiei Instagram au fost socati sa vada cum sute de urmatori au disparut ca prin minune, peste noapte, de pe conturile lor. Internautii, nedumeriti, au inceput sa-si ridice semne de intrebare.